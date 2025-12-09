Cristi Chivu a comentat scandalul momentului înainte de Inter – Liverpool: „Trebuie să fim atenți”

Sport

Cristi Chivu a prefațat partida pe care Inter o va disputa pe San Siro contra lui Liverpool. Tehnicianul român a comentat și scandalul de pe Anfield.
Bogdan Mariș
09.12.2025 | 09:50
Cristi Chivu a comentat scandalul momentului inainte de Inter Liverpool Trebuie sa fim atenti
Cristi Chivu a vorbit despre absența lui Mohamed Salah înainte de partida Inter - Liverpool. FOTO: colaj Fanatik / Hepta
Inter a obținut un succes clar sâmbătă în Serie A, 4-0 contra lui Como, iar jucătorii antrenați de Cristi Chivu au un moral foarte bun înainte de partida cu Liverpool din UEFA Champions League, care se va disputa marți, de la ora 22:00. Tehnicianul român a prefațat meciul și a vorbit despre absența lui Mohamed Salah, care nu a făcut deplasarea la Milano.

Ce a declarat Cristi Chivu înainte de Inter – Liverpool

Inter are un parcurs bun sub comanda lui Cristi Chivu, însă aproape toate înfrângerile din mandatul tehnicianului român au sosit în partide contra unor adversari puternici, precum Juventus, Milan, Napoli sau Atletico Madrid. Marți seară urmează un nou astfel de duel, împotriva lui Liverpool, echipă care traversează însă un moment extrem de dificil, având un singur succes în ultimele șase partide.

Cristi Chivu a prefațat meciul contra echipei pregătite de Arne Slot. „Liverpool a făcut din intensitate un adevărat motto. Slot încearcă să mențină asta. Au început bine sezonul, apoi au avut momente dificile, dar sunt construiți pentru astfel de meciuri. Știm ce aduc ei pe gazon, valoarea lor individuală și colectivă. Noi vrem să avem intensitate, dar ei au o cultură, așa sunt născuți.

Fotbalul din Anglia este diferit. Știm că Liverpool are calitate, dar suntem conștienți și de ce putem oferi noi. Am ținut steagul sus în ultimii ani, reprezentând Italia în Europa. Nu este ușor să ajungi în două finale de Champions League. Este un lucru care merită sărbătorit, o echipă italiană care joacă astfel de meciuri merită laude, indiferent de rezultatul final”, a spus tehnicianul român la conferința de presă, conform fcinter1908.it.

Cum a comentat Cristi Chivu absenţa lui Mohamed Salah

Vedeta lui Liverpool, Mohamed Salah, nu a făcut deplasarea la Milano pentru meciul cu Inter. Egipteanul a fost lăsat acasă după afirmațiile incredibile pe care le-a făcut după remiza cu Leeds United, 3-3, duel pe care l-a urmărit de pe banca de rezerve. „Știm ce înseamnă el pentru jocul lor.

Știm ce a oferit fotbalului de-a lungul timpului. Pot spune doar că au și alți jucători care cresc nivelul echipei. Vorbim despre echipe, trebuie să fim atenți la grup, nu la jucători individual. Au atât de multă calitate”, a declarat Cristi Chivu, care are la rândul său o absență importantă, fundașul dreapta Denzel Dumfries fiind în continuare indisponibil.

Cum au reacţionat jucătorii lui Inter la schimbările tactice făcute de Cristi Chivu

Tehnicianul român a fost întrebat despre modul în care jucătorii săi au reacționat la schimbările tactice implementate în mandatul său. „Sunt mulțumit de ceea ce fac jucătorii. Nu pun ziduri în jurul meu, încerc să ies din zona mea de confort. Sunt jucători care apreciază schimbările, poate sunt puțin confuzi în unele momente, dar haosul te face să fii responsabil.

Sunt convins că dacă i-aș cere lui Thuram să joace mijlocaș contra lui Liverpool, ar face-o fără probleme (n.r. râde). De asemenea, jucătorii noi mi-au arătat disponibilitate, lucruri care poate din afară nu arată minunat, dar care sunt compatibile cu munca echipei și sunt cruciale”, a a afirmat Cristi Chivu.

