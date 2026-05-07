Sport

Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: 3 milioane de euro în cont!

Cristi Chivu (45 de ani) a dat marea lovitură și a câștigat titlul în Serie A la chiar primul său sezon pe banca Interului. Conducătorii clubului sunt extrem de mulțumiți și îi pregătesc românului o surpriză.
Traian Terzian
07.05.2026 | 13:30
Cristi Chivu a dat lovitura la Inter 3 milioane de euro in cont
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu, lovitura carierei după ce a luat titlul în Italia cu Inter. Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Deși privit cu mult scepticism în vara anului trecut când a fost numit în locul lui Simone Inzaghi, tehnicianul român și-a arătat întreaga măiestrie într-un sezon ce se anunța dificil pentru Inter. Iar acum urmează recompensa: un nou contract și salariu mărit.

Cristi Chivu, nou contract cu Inter

Cristi Chivu a impresionat pe banca tehnică a Interului și a câștigat ”scudetto” într-un sezon considerat de tranziție. Performanța fostului căpitan al naționalei României are ecou la cel mai înalt nivel, iar președintele Giuseppe Marotta, omul care a mizat nebunește pe antrenorul român, îi pregătește o surpriză plăcută.

ADVERTISEMENT

Mai exact, este vorba de o prelungire a contractului până în vara anului 2028, iar italienii au anunțat că cele două părți au stabilit să se întâlnească după finala Cupei Italiei, programată miercuri, 13 mai.

”Inter e atât de mulțumită de Cristian Chivu încât vrea să-l recompenseze cu o prelungire a acordului, respectând astfel și politica clubului ‘nerazzurro’, care nu permite posibilitatea de a începe un sezon cu un antrenor al cărui contract expiră.

ADVERTISEMENT
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut...
Digi24.ro
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas

După finala din Cupa Italiei, care ar putea oferi o ‘dublă’, obținută în 2010 în toată istoria clubului, președintele Marotta îl va chema pe protejatul său la sediul clubului pentru a-i înmâna stiloul: semnează aici, băiete, împreună vom ajunge departe”, a anunțat cotidianul Gazzetta dello Sport.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
Digisport.ro
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”

Creștere importantă de salariu pentru Chivu

În urma noului acord ce urmează să fie semnat săptămâna viitoare, Cristian Chivu se va alege cu o mărire de salariu de aproximativ un milion de euro, urmând să încaseze un salariu stagional de 3.000.000 de euro.

ADVERTISEMENT

”Concordia e primul efect al titlului obținut, în așteptarea verdictelor care vor servi la întocmirea evaluării finale a sezonului. Un singur meci, chiar dacă este o condiție necesară pentru restilizarea vitrinei cu trofee, nu poate influența strategiile pe termen mediu ale clubului.

Înțelegerea e ca clubul și Chivu să se întâlnească după cele două meciuri contra lui Lazio pentru a discuta despre viitor. Împreună. Marotta a fost deja clar în legătură cu relația care îl leagă de Cristian. E sigur că Chivu va rămâne ‘chiar mai mult decât mine în această echipă’, prelungind o traiectorie ce a depășit toate așteptările.

ADVERTISEMENT

Din acest motiv, îi va mări salariul de la 2,1 milioane de euro la 3 milioane de euro, stabilind data expirării noului angajament la 30 iunie 2028. Se comportase similar cu Simone Inzaghi, care a obținut o reînnoire după celebrarea câștigării titlului precedent”, a mai scris publicația italiană.

Cristi Chivu a cerut conducerii să facă transferuri

În ciuda câștigării titlului și a șansei de a face eventul, Cristi Chivu este conștient de faptul că are nevoie să întărească lotul pentru a putea face față provocării ce îl așteaptă în sezonul următor și a cerut conducerii să facă transferuri în perioada de mercato din vară.

Iar primul nume vehiculat pentru a ajunge sub comanda românului este cel al mijlocașului englez Curtis Jones de la Liverpool. Deși o mare promisiune a ”cormoranilor”, acesta nu a reușit să-și câștige un loc de titular nici sub comanda lui Arne Slot, și și-ar dori să plece.

”Curtis Jones și-a dat acordul total de a se alătura lui Inter Milano, ba chiar a vrut să îmbrace tricoul ‘nerazzurrilor’ încă din ianuarie, însă Liverpool și Arne Slot i-au blocat plecarea. Dorința mijlocașului englez este un factor foarte important, însă totul va depinde de prețul cerut de Liverpool, echipă cu care mai are contract până în 2027”, a anunțat jurnalistul Fabrizio Romano.

Scene ireale la Munchen. Ce s-a întâmplat, de fapt, înaintea semifinalei Bayern –...
Fanatik
Scene ireale la Munchen. Ce s-a întâmplat, de fapt, înaintea semifinalei Bayern – PSG. 1000 de oameni au avut de suferit
Poveste ireală cu Dumnezeul oltenilor! Episodul mai puțin cunoscut din cariera celui care...
Fanatik
Poveste ireală cu Dumnezeul oltenilor! Episodul mai puțin cunoscut din cariera celui care a redefinit Știința Craiova
De ce l-a interzis Valentin Ceaușescu pe Mircea Lucescu la Steaua. Adevărul incendiar...
Fanatik
De ce l-a interzis Valentin Ceaușescu pe Mircea Lucescu la Steaua. Adevărul incendiar la 40 de ani de la Sevilla 1986
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
A petrecut două săptămâni pe iahtul de 10 milioane de euro al lui...
iamsport.ro
A petrecut două săptămâni pe iahtul de 10 milioane de euro al lui Borcea și a rămas frapat: 'Eram barosan!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!