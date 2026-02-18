Sport

Cristi Chivu a dat o veste-șoc după Bodo/Glimt – Inter Milano 3-1 din Champions League: „L-am pierdut pe Lautaro”. Unde s-a făcut diferența în acest meci

Dublă lovitură pentru Interul lui Cristi Chivu! Înfrângere cu Bodo/Glimt în Champions League și o accidentare suferită de vedeta Lautaro Martinez! Anunțul făcut de antrenorul român
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.02.2026 | 00:41
ULTIMA ORĂ
Declarațiile lui Cristi Chivu de la finalul meciului Bodo/Glimt - Inter Milano 3-1 din Champions League. Foto: Hepta
Interul lui Cristi Chivu a pierdut cu scorul de 1-3 pe terenul lui Bodo/Glimt în turul play-off-ului pentru accederea în optimile de finală ale actualei ediții de UEFA Champions League.

Cristi Chivu a anunțat că accidentarea lui Lautaro Martinez din meciul Bodo/Glimt – Inter Milano 3-1 este destul de gravă

La finalul partidei din Norvegia, antrenorul român a explicat unde crede el că echipa sa a pierdut acest joc, respectiv la fazele în care jucătorii lui au pierdut posesia, iar ulterior au fost surprinși de contrele rapide ale gazdelor. De asemenea, Chivu a anunțat că vedeta Lautaro Martinez a suferit o accidentare destul de gravă în acest meci și astfel este de așteptat ca el să lipsească pentru un anumit timp în perioada următoare.

În ciuda înfrângerii, Cristi Chivu nu a dorit să dea vina pe frigul din Norvegia sau pe terenul sintetic care a generat destul de multe probleme în contextul acestui meci. De asemenea, românul a spus că urmează să abordeze alături de jucătorii săi cu optimism returul de săptămâna viitoare de la Milano.

„Echipa a încercat 90 de minute. Am fost surprinși după mingile pierdute pe tranziție. Am încercat, în ciuda problemelor cu terenul și frigul, dar nu sunt scuze. Nu am multe de reproșat, poate doar modul în care am fost surprinși după mingile pierdute.

Avem acum ceva probleme, jucăm peste trei zile cu Lecce. Pe Lautaro l-am pierdut, dar sunt și alții cu probleme. S-a accidentat grav Lautaro, din păcate, vă asigur de asta. Problema la multe mingi pierdute a fost că am rămas descoperiți, dar și ei au calitate, mai ales pe acest teren. Sunt obișnuiți cu acest gazon, dar asta nu e o scuză. Am avut o ocazie la 1-1, puteam marca dacă aveam puțin noroc. Apoi am luat două goluri în trei minute.

Totul rămâne deschis, mai este returul. Știm că pe contre ne pot face probleme, dar vom da totul. Bodo este o echipă care îți poate face probleme pe tranziție”, a declarat Cristi Chivu la finalul meciului din Norvegia. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
