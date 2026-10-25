Chivu a dat răspunsul care a atras atenția tuturor! Ce a spus de marele Zinedine Zidane și apelativul primit din partea jurnaliștilor italieni. Video

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Cristian Chivu continuă să impresioneze pe banca lui Inter Milano. După victoria dramatică, scor 2-1, obținută în fața Fiorentinei, echipa lui , antrenorul român a vorbit despre transformarea lui Marcus Thuram și a făcut o referire surprinzătoare la Zinedine Zidane. În același timp, acesta a comentat și controversele de arbitraj de la partida de pe Giuseppe Meazza, iar jurnaliștii din „Cizmă” i-au găsit un supranume care spune multe despre parcursul echipei sale.

Chivu, întrebat cum l-a transformat pe Thuram! Răspunsul neașteptat despre Zinedine Zidane

Marcus Thuram a fost din nou decisiv pentru Inter. În absența lui Lautaro Martinez, atacantul francez și-a asumat responsabilitatea în ofensivă, a marcat golul egalizator în prelungirile partidei cu Fiorentina și a obținut penalty-ul din care Piotr Zielinski a adus victoria.

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La conferința de presă de la finalul partidei, a fost întrebat cum a reușit să-l transforme pe Thuram în jucătorul care conduce acum atacul nerazzurrilor, iar antrenorul român a oferit un răspuns cu o trimitere neașteptată la fostul mare internațional francez Zinedine Zidane, actualmente selecționerul „Les Bleus”: „Nu știu dacă este meritul meu sau al lui Zidane”, a spus Chivu, făcând referire la faptul că Marcus Thuram nu a fost convocat la primele meciuri ale „Cocoșului Galic” cu „Zizou” pe banca, iar acest lucru pare să-l fi motivat foarte mult pe jucător.

Chivu a continuat apoi să vorbească despre calitățile atacantului său și despre responsabilitatea pe care acesta și-a asumat-o în lipsa lui Lautaro. „Își scoate la iveală calitățile de lider, într-un moment în care Lautaro nu este prezent și își asumă responsabilitatea echipei”, a explicat tehnicianul. Românul a dezvăluit și faptul că a fost impresionat în special de capacitatea lui Thuram de a accelera chiar și în ultimele minute ale jocului, când a intrat în careu cu o forță impresionantă.

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„Mister Rimonta”, noua poreclă a lui Chivu! Inter a recuperat 13 puncte din situații dificile

La l-a numit pe Cristian Chivu „Mister Rimonta”, după ce Inter a mai reușit o revenire spectaculoasă în Serie A. De această dată, nerazzurrii au întors rezultatul în fața Fiorentinei, deși au fost conduși până în ultimele minute ale timpului regulamentar.

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Alex Jimenez a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 65, cu un șut puternic de la distanță. Inter a atacat în valuri, dar s-a lovit de intervențiile lui David De Gea și părea că va pierde toate punctele. În minutul 90, însă, Thuram a restabilit egalitatea, iar în minutul 90+8, Zielinski a transformat penalty-ul obținut tot de atacantul francez.

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Cifrele prezentate după meci sunt impresionante: Inter a recuperat 13 puncte din situații în care s-a aflat în dezavantaj. Chivu a refuzat însă să transforme această calitate într-un motiv de relaxare și a transmis că echipa trebuie să păstreze aceeași mentalitate indiferent de scor. „Trebuie să nu ne descurajăm și să păstrăm aceeași mentalitate”, a explicat antrenorul, care a amintit că partidele durează 90 de minute și că vor exista și meciuri în care Inter nu va mai reuși să întoarcă rezultatul.

Cristi Chivu, mesaj ferm după controversa de arbitraj din Inter – Fiorentina 2-1: „Nu vreau să văd oameni care se plâng”

Victoria cu Fiorentina nu a fost lipsită de controverse. După golul lui Jimenez, Inter a solicitat un penalty la un duel dintre Marcus Thuram și Viery. Fundașul Fiorentinei a intervenit întârziat, l-a dezechilibrat pe atacantul francez, însă arbitrul Maurizio Mariani a lăsat jocul să continue, iar VAR nu a intervenit.

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Faza a provocat proteste puternice din partea „nerazzurrilor”. Mai mult, specialistul în arbitraj Luca Marelli a considerat că Inter ar fi trebuit să primească lovitură de la 11 metri, apreciind că intervenția VAR era necesară pentru corectarea deciziei. Chivu a preferat însă să transmită un mesaj de încredere în propriul grup, în loc să insiste asupra arbitrajului. Tehnicianul a explicat că echipa nu s-a lăsat afectată de momentele controversate și a reușit să rămână concentrată până la final.

„Nu vreau să văd oameni care se plâng sau se lamentează din cauza deciziilor arbitrilor. Vreau să văd oameni care cred în ceea ce fac și reacționează”, a transmis Chivu, potrivit La Gazzetta dello Sport.