Cristi Chivu a dat verdictul despre transferul verii la Inter: „Căutam pe cineva ca el”

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Inter a debutat în noul sezon cu un succes clar, 4-1 pe teren propriu contra nou-promovatei Monza, iar în a doua etapă va juca pe terenul lui Cagliari, duminică, 30 august, de la ora 21:45. Cu două zile înainte de meci, Cristi Chivu (45 de ani) a oferit interviuri unor publicații din Italia, în care a discutat despre perioada de transferuri, dar și despre ce va urma în acest sezon.

În ce situație se află Lautaro Martinez înainte de a doua etapă din Serie A. Cristi Chivu a dezvăluit totul

Titularizat de Cristi Chivu în , Lautaro Martinez a avut o evoluție ștearsă și a părăsit terenul în minutul 54, la scorul de 2-1 pentru „nerazzurri”. Antrenorul român a vorbit despre starea în care se află căpitanul lui Inter. „Lautaro Martinez e căpitanul nostru datorită iubirii sale pentru echipă. Va fi al nouălea an al său la Inter și l-am văzut motivat și ambițios, deși a pierdut finala Cupei Mondiale. Și-a dorit să revină cât mai repede alături de noi, a venit la baza de antrenament mai devreme decât trebuia. Cred că este aproape pregătit pentru un sezon mare”, a spus tehnicianul, conform .

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Inter a adus 5 fotbaliști în această vară pentru a întări lotul. „Nerazzurrii” au transferat trei internaționali englezi, John Stones (liber de contract), Djed Spence (30 de milioane de euro) și Curtis Jones (30 de milioane de euro), l-au readus pe Aleksandar Stankovic la echipă după un singur sezon, plătind 23 de milioane celor de la Club Brugge, și au achitat 3 milioane în schimbul portarului Ivan Provedel. „Am avut mintea limpede în perioada de transferuri, am încercat să aducem calitate și să ridicăm nivelul unui lot care era deja puternic. Avem datoria de a menține un nivel înalt și de a păstra lucrurile bune pe care le-am făcut în ultimii ani”, a spus Cristi Chivu.

Cum l-a descris Cristi Chivu pe Curtis Jones

Poate cea mai importantă achiziție a verii pentru Inter este fostul mijlocaș al lui Liverpool, Curtis Jones, care încă nu a debutat sub comanda lui Cristi Chivu. „E un jucător care poate face multe, chiar și lucruri pe care nu le aveam până acum. Este foarte asemănător cu viziunea noastră, cu cea a acestei echipe: căutam pe cineva ca el, care să urce în atac, să controleze mingea, să fie bun la construcție și la finalizare. Suntem încântați să îl avem”, a declarat tehnicianul român pentru .

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Chivu nu a dorit să comenteze evoluțiile pe care le-au avut contracandidatele la titlu în prima etapă din Serie A: „Nu pot eu să judec startul de sezon. E evident că unele echipe pornesc ca favorite la titlu, dar eu mă gândesc doar la echipa mea. Trebuie să fim competitivi și în Champions League, dar trebuie să arătăm bine contra lui Cagliari. Pentru mine, acest meci e cel mai important”. .