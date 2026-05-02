Cristi Chivu a depășit toate așteptările la Inter: “Ziceau că nu îl prinde paltonul! Cu atât mai mare e bucuria titlului”

Cristi Chivu a fost elogiat înaintea meciului care îl poate face matematic campion cu Inter Milano. Antrenorul român e gata să ia titlul la primul sezon pe banca „nerazzurrilor"
Cristian Măciucă
02.05.2026 | 15:08
Cristi Chivu (45 de ani) ar putea să își asigure titlul în acest sezon de Serie A chiar înaintea desfășurării meciului cu Parma de duminică. Echipa românului are un avans de 10 puncte față de cea de-a doua clasată, Napoli, și 12 față de rivala AC Milan, cu patru etape înaintea campionatului în Serie A.

Cristi Chivu, elogiat înaintea cuceririi titlului cu Inter

Un succes pe „Giuseppe Meazza” în fața Parmei ar asigura câștigarea titlului de către Inter. Chiar și un punct obținut ar fi suficient, în funcție de rezultatele obținute de urmăritoarele Napoli și AC Milan. Echipa lui Chivu ar putea, de asemenea, să se încoroneze campioană a Italiei dacă Napoli pierde sâmbătă la Como, iar AC Milan nu o bate pe Sassuolo, cu patru ore înaintea meciului disputat de „nerazzurri”.

Inter – Parma, din etapa a 35-a din Serie A, este programat duminică, 3 mai, de la ora 21:45. „Trebuie să salutăm și să apreciem faptul că e român (Sabin Ilie: Și să îl felicităm). Este un român și nu știm ce român mai ajunge la Inter. Au fost nea Mircea și Cristi Chivu”, a declarat Marian Aliuță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

„De câștigat cred că e singurul antrenor român care a câștigat un campionat în top 5. Și cum vorbesc ceilalți antrenori despre el… bravo lui! Bucuria e mult mai mare. Eu sunt surprins. Știu ce înseamnă fotbalul spaniol și italian”, a adăugat Sabin Ilie. Știi că mulți au zis că nu îl prinde paltonul”, a intervenit Aliuță.

O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu...
Digi24.ro
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari

„Păcat că în cupele europene a avut două săptămâni de ghinion cu Bodo/Glimt. Uite Șahtior Donețk cu Crystal Palace. A ținut pasul. Nu s-a făcut de râs. Eu chiar zic că a fost peste. Dar fotbalul este pe goluri. Șahtior are forță, d-aia a ajuns până aici, dar se poate întâmpla orice în fotbal”, a mai spus Ilie.

Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie...
Digisport.ro
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”

Cristi Chivu va lua primul trofeu ca antrenor

Pentru Cristi Chivu, câștigarea titlului cu Inter, va însemna o performanță uriașă. Va fi primul său trofeu major de când a început cariera de antrenor. El a mai luat titlul cu Inter Primavera în anul 2022. La nivel de seniori, tehnicianul român a mai pregătit-o doar pe Parma, timp de 13 meciuri, în finalul sezonului trecut.

Cristi Coste, SHOW inainte de U Craiova - Dinamo | Fanatik SuperLiga

SELECTEAZĂ AICI FANATIK.RO - SURSA TA DE INFORMAŢII PE GOOGLE. BIFEAZĂ CĂSUŢA PENTRU A VEDEA PRIMUL EXCLUSIVITĂŢILE DIN SPORT PE GOOGLE
Ce se întâmplă cu Petrila după accidentarea din meciul cu Dinamo! Veşti proaste...
Fanatik
Ce se întâmplă cu Petrila după accidentarea din meciul cu Dinamo! Veşti proaste pentru vedeta Rapidului
Cristi Balaj analizează arbitrajul din semifinalele Champions League. Care penalty-uri dintre cele 5...
Fanatik
Cristi Balaj analizează arbitrajul din semifinalele Champions League. Care penalty-uri dintre cele 5 le-ar fi acordat el dacă era la centru. Exclusiv
Apără Marian Aioani în Rapid – CFR Cluj? Detalii de ultimă oră din...
Fanatik
Apără Marian Aioani în Rapid – CFR Cluj? Detalii de ultimă oră din Giulești. Exclusiv
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Gică Hagi și-a enervat jucătorii cu decizia luată la echipă
iamsport.ro
Gică Hagi și-a enervat jucătorii cu decizia luată la echipă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!