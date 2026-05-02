Cristi Chivu a depășit toate așteptările la Inter: “Ziceau că nu îl prinde paltonul! Cu atât mai mare e bucuria titlului”

Cristi Chivu (45 de ani) ar putea să își asigure titlul în acest sezon de Serie A chiar înaintea desfășurării meciului cu Parma de duminică. Echipa românului are un avans de 10 puncte față de cea de-a doua clasată, Napoli, și 12 față de rivala AC Milan, cu patru etape înaintea campionatului în Serie A.

Cristi Chivu, elogiat înaintea cuceririi titlului cu Inter

Un succes pe „Giuseppe Meazza” în fața Parmei ar asigura câștigarea titlului de către Inter. Chiar și un punct obținut ar fi suficient, în funcție de rezultatele obținute de urmăritoarele Napoli și AC Milan. a Italiei dacă Napoli pierde sâmbătă la Como, iar AC Milan nu o bate pe Sassuolo, cu patru ore înaintea meciului disputat de „nerazzurri”.

Inter – Parma, din etapa a 35-a din Serie A, este programat duminică, 3 mai, de la ora 21:45. „Trebuie să salutăm și să apreciem faptul că e român (Sabin Ilie: Și să îl felicităm). Este un român și nu știm ce român mai ajunge la Inter. Au fost nea Mircea și Cristi Chivu”, a declarat Marian Aliuță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„De câștigat cred că e singurul antrenor român care a câștigat un campionat în top 5. Și cum vorbesc ceilalți antrenori despre el… bravo lui! Bucuria e mult mai mare. Eu sunt surprins. Știu ce înseamnă fotbalul spaniol și italian”, a adăugat Sabin Ilie. „, a intervenit Aliuță.

„Păcat că în cupele europene a avut două săptămâni de ghinion cu Bodo/Glimt. Uite Șahtior Donețk cu Crystal Palace. A ținut pasul. Nu s-a făcut de râs. Eu chiar zic că a fost peste. Dar fotbalul este pe goluri. Șahtior are forță, d-aia a ajuns până aici, dar se poate întâmpla orice în fotbal”, a mai spus Ilie.

Cristi Chivu va lua primul trofeu ca antrenor

Pentru Cristi Chivu, câștigarea titlului cu Inter, va însemna o performanță uriașă. Va fi primul său trofeu major de când a început cariera de antrenor. El a mai luat titlul cu Inter Primavera în anul 2022. La nivel de seniori, tehnicianul român a mai pregătit-o doar pe Parma, timp de 13 meciuri, în finalul sezonului trecut.

