Cristi Chivu a devenit viral înainte de meciul din Champions League! Ce a putut să pățească la conferință: „Mi-au dat lacrimile”. Video

Luni, 29 septembrie, Cristi Chivu a susținut conferința de presă premergătoare meciului Inter - Slavia Praga, din Champions League. Antrenorul român a oferit un moment care a devenit viral pe internet
Cristian Măciucă
30.09.2025 | 08:15
Cristi Chivu a devenit viral inainte de meciul din Champions League Ce a putut sa pateasca la conferinta Miau dat lacrimile Video
Cristi Chivu a devenit viral înainte de Inter - Slavia Praga! Ce a pățit antrenorul român la conferința de presă. FOTO: hepta.ro

Cristi Chivu și Inter se pregătesc pentru meciul din etapa a 2-a din UEFA Champions League. „Nerazzurrii” vor primi vizita cehilor de la Slavia Praga. Înaintea partidei de pe „Giuseppe Meazza”, antrenorul român a oferit un moment viral la conferința de presă. O cască i-a pus probleme fostului căpitan al „tricolorilor”.

Cristi Chivu, moment viral înainte de Inter – Slavia Praga

Cristi Chivu a prefațat la conferința de presă meciul dintre Inter și Slavia Praga, programat marți, 30 septembrie, de la ora 22:00. Tehnicianul român s-a confruntat cu probleme când a vrut să folosească sistemul de traducere, după ce a primit o întrebare din partea unui reporter ceh.

După ce Chivu și le-a pus pe urechi, căștile au făcut microfonie, iar antrenorul nu a știut cum să și le dea mai repede jos, scăpându-i și câte o înjurătură. ”Cine a cumpărat astea? Mi-au dat lacrimile. Scuză-mă”, a spus românul, care, ulterior, și-a cerut scuze pentru incident și a continuat dialogul cu jurnaliștii.

@rompipallone.it Piccoli problemi tecnici per Cristian Chivu durante la conferenza stampa 😂🔊 #chivu #inter #conferenzainter ♬ suono originale – Rompipallone

„Cehii sunt neînvinși în acest an, așa că va trebui să fim foarte atenți”

În runda inaugurală din Liga Campionilor, Chivu și-a învins fosta echipă. Inter s-a impus în Olanda, scor 2-0, cu Ajax. De cealaltă parte, Slavia Praga a ratat victoria cu Bodo/Glimt, confruntarea cu norvegienii terminându-se la egalitate, scor 2-2.

„În Champions League, niciun meci nu este ușor. Mă aștept la consistență, concentrare constantă, la umilința pe care această echipă a demonstrat-o și la dorința de a crește în toate aspectele.

Există și adversari care pot crea probleme, iar tu trebuie să înțelegi momentele meciului, să știi ce să faci, cum să-ți menții echilibrul, cum să nu te pierzi și cum să fii concret și eficient în fața porții.

Mă aștept la un meci dificil, așa cum sunt toate în Champions League. Respectăm echipa Slavia, are o mare stabilitate alături de antrenorul său și construiește ceva important. Cehii sunt neînvinși în acest an, așa că va trebui să fim foarte atenți”, a declarat Cristi Chivu, înainte de Inter – Slavia Praga.

  • 1,87 este cota exclusivă SuperBet pentru „ambele marchează” la Inter – Slavia Praga din UEFA Champions League

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
