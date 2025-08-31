Sport

Cristi Chivu a dezvăluit că vedeta lui Inter revine în lot pentru meciul contra echipei lui Răzvan Sava, Udinese: „Suntem încântați”

Cristi Chivu a vorbit despre o revenire importantă înainte de meciul pe care Inter îl va disputa pe teren propriu contra lui Udinese, în etapa a 2-a din Serie A.
Bogdan Mariș
31.08.2025 | 14:03
Cristi Chivu a prefațat meciul pe care Inter îl va disputa pe teren propriu contra lui Udinese. FOTO: Hepta

Cristi Chivu a debutat pe banca Interului în Serie A cu un succes fabulos, 5-0 contra lui Torino, iar în etapa a doua „nerazzurrii” pornesc tot cu prima șansă, împotriva lui Udinese, echipa unde evoluează portarul român Răzvan Sava. Tehnicianul a prefațat duelul de pe San Siro și a anunțat o revenire importantă.

Vedeta lui Inter revine în lot pentru meciul cu Udinese. Anunțul lui Cristi Chivu

Hakan Calhanoglu a fost aproape de plecarea de la Inter în această vară, Galatasaray fiind foarte interesată de mijlocașul turc, iar discuțiile au durat mai multe săptămâni. „Saga” transferului s-a încheiat, iar fotbalistul a rămas la Inter, unde va juca un rol important și în noul sezon. Revenit recent după o accidentare, Calhanoglu nu a putut evolua în prima etapă contra lui Torino din cauza unei suspendări, însă va fi disponibil pentru meciul cu Udinese, care va avea loc duminică, de la ora 21:45.

„Calhanoglu este un jucător important, a dovedit acest lucru în ultimii ani. Vrea să fie parte din acest grup și să crească, de când am reînceput antrenamentele ne-a arătat lucruri importante. A revenit foarte motivat, cu ambiție și mentalitatea potrivită. Tot ce contează este acest sezon, primele meciuri sunt cruciale. Suntem încântați că a revenit”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă, conform TuttoMercatoWeb.

Ce a declarat Cristi Chivu despre meciul cu Udinese

Dacă Inter a debutat în noua stagiune cu un succes clar, Udinese a remizat pe teren propriu cu Verona, 1-1, duel în care portarul român Răzvan Sava a fost integralist. Cristi Chivu și-a avertizat jucătorii cu privire la calitatea adversarului, pe care l-a întâlnit în sezonul trecut, din postura de antrenor al Parmei.

„E important să păstrăm atitudinea și mentalitatea pe care am avut-o în meciul cu Torino. Sunt multe lucruri pe care le putem îmbunătăți, dar atitudinea și mentalitatea sunt cruciale. Udinese e o echipă puternică. Tot timpul au pus probleme, anul trecut au arătat mai multe lucruri bune”, a transmis tehnicianul român.

Fotbalistul crescut de Cristi Chivu, convocat la naționala Italiei

Francesco Pio Esposito (20 de ani), fotbalist cu care Cristi Chivu a colaborat timp de mai mulți ani la academia Interului, a revenit în această vară la prima echipă după doi ani petrecuți sub formă de împrumut la Spezia. Prestațiile tânărului atacant l-au impresionat pe noul selecționer al Italiei, Gennaro Gattuso, care l-a convocat pe acesta pentru meciurile cu Estonia și Israel din septembrie.

„Îl cunosc de când avea 13 ani, știu ce personalitate are. E un tip cu picioarele pe pământ, știe că mai are multe de demonstrat. Dar îi plac provocările, are o modestie care îi permite să crească într-un mod potrivit. Cu cât sunt așteptările mai mari, cu atât mai bine joacă. Nu i-a fost ușor la Spezia, dar a crescut, iar acum își îndeplinește visul, joacă la prima echipă și e convocat la echipa națională de seniori. Mă bucur pentru el”, a afirmat Cristi Chivu, conform sursei menționate.

