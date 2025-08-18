Cristi Chivu a dezvăluit ce obiectiv are la Inter înaintea noului sezon din Serie A: „Muncim din greu”

Inter este pregătită de noul sezon de Serie A și s-a impus fără mari emoții în ultimul meci de pregătire, disputat în compania celor de la Olympiacos, scor 2-0. Antrenorul român a explicat care sunt așteptările sale de la acest început de sezon și a avut un mesaj pentru jucătorii săi.

Cristi Chivu cere atitudine de la jucătorii săi: „Muncim din greu”

Sosit chiar înainte de Campionatul Mondial al Cluburilor la Inter, Cristi Chivu va avea o misiune dificilă în noul sezon alături de vicecampioana Italiei. Casele de pariuri o dau favorită pe Inter în cursa pentru titlu, iar .

Gruparea de pe ”Giuseppe Meazza” , iar .

Imediat după , Chivu a vorbit despre joc și a explicat și ce pretenții are de la jucătorii săi în acest start de sezon.

„Putem să ne îmbunătăţim şi să fim mai agresivi şi direcţi. Mi-a plăcut abordarea noastră în a doua repriză şi, până la urmă, a fost un adevărat test împotriva unei echipe active şi dificile, care ne-a îngreunat lucrurile.

Sunt mulţumit de victorie şi de faptul că am terminat jocul fără probleme, în afară de o uşoară accidentare a lui Dimarco. Muncim din greu pentru a ne îmbunătăţi şi a adăuga ceva în plus”.

Cristi Chivu: „Ne propunem să începem sezonul bine”

„Sunt mulţumit de dorinţa jucătorilor de a da totul pentru grup, deoarece ne propunem să începem sezonul bine. Acum, trebuie să fim pregătiţi şi să ne recuperăm în următoarele două zile. În aceste trei săptămâni, băieţii au dat totul, în ciuda oboselii acumulate într-un presezon intens şi scurt.

Astăzi, picioarele s-au simţit mai bine în comparaţie cu ultimele meciuri şi vom avea timp până lunea viitoare să ne pregătim complet pentru meciul de deschidere din campionat”, a declarat antrenorul român, potrivit .