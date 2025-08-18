Sport

Cristi Chivu a dezvăluit ce obiectiv are la Inter înaintea noului sezon din Serie A: „Muncim din greu”

Inter a disputat la finalul săptămânii trecute ultimul amical înaintea începerii noului sezon de Serie A. Ce a declarat antrenorul Cristi Chivu, după disputa contra grecilor.
Daniel Işvanca
18.08.2025 | 16:44
Cristi Chivu a dezvaluit ce obiectiv are la Inter inaintea noului sezon din Serie A Muncim din greu
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu, anunț înainte de startul noului sezon de Serie A FOTO: Colaj Fanatik

Inter este pregătită de noul sezon de Serie A și s-a impus fără mari emoții în ultimul meci de pregătire, disputat în compania celor de la Olympiacos, scor 2-0. Antrenorul român a explicat care sunt așteptările sale de la acest început de sezon și a avut un mesaj pentru jucătorii săi.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu cere atitudine de la jucătorii săi: „Muncim din greu”

Sosit chiar înainte de Campionatul Mondial al Cluburilor la Inter, Cristi Chivu va avea o misiune dificilă în noul sezon alături de vicecampioana Italiei. Casele de pariuri o dau favorită pe Inter în cursa pentru titlu, iar presiunea este mare pe umerii antrenorului român.

Gruparea de pe ”Giuseppe Meazza” nu a fost nici foarte activă pe piața transferurilor, iar mutarea lui Ademola Lookman devine din ce în ce mai complicată.

ADVERTISEMENT

Imediat după amicalul câștigat împotriva celor de la Olympiacos, Chivu a vorbit despre joc și a explicat și ce pretenții are de la jucătorii săi în acest start de sezon.

„Putem să ne îmbunătăţim şi să fim mai agresivi şi direcţi. Mi-a plăcut abordarea noastră în a doua repriză şi, până la urmă, a fost un adevărat test împotriva unei echipe active şi dificile, care ne-a îngreunat lucrurile.

ADVERTISEMENT
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska,...
Digi24.ro
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska, un cadou de la Vladimir Putin

Sunt mulţumit de victorie şi de faptul că am terminat jocul fără probleme, în afară de o uşoară accidentare a lui Dimarco. Muncim din greu pentru a ne îmbunătăţi şi a adăuga ceva în plus”.

ADVERTISEMENT
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre...
Digisport.ro
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România

Cristi Chivu: „Ne propunem să începem sezonul bine”

„Sunt mulţumit de dorinţa jucătorilor de a da totul pentru grup, deoarece ne propunem să începem sezonul bine. Acum, trebuie să fim pregătiţi şi să ne recuperăm în următoarele două zile. În aceste trei săptămâni, băieţii au dat totul, în ciuda oboselii acumulate într-un presezon intens şi scurt.

ADVERTISEMENT

Astăzi, picioarele s-au simţit mai bine în comparaţie cu ultimele meciuri şi vom avea timp până lunea viitoare să ne pregătim complet pentru meciul de deschidere din campionat”, a declarat antrenorul român, potrivit site-ului oficial al clubului.

Adi Mutu i-a luat la mână pe toți jucătorii FCSB-ului după 2-2 cu...
Fanatik
Adi Mutu i-a luat la mână pe toți jucătorii FCSB-ului după 2-2 cu Rapid! „Îl așteptăm de doi ani”
Live video Liga 2, etapa 3. Sepsi – Corvinul se joacă de la...
Fanatik
Live video Liga 2, etapa 3. Sepsi – Corvinul se joacă de la 17:00. Echipele de start
CFR Cluj a cerut încă o amânare în SuperLiga. ”Dacă nici asta nu...
Fanatik
CFR Cluj a cerut încă o amânare în SuperLiga. ”Dacă nici asta nu e situație excepțională, ce să mai zic?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi...
iamsport.ro
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi Becali'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!