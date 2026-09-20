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. Chiar și fără un succes, Cristian Chivu a bătut un record incredibil în istoria clubului de pe ”Giuseppe Meazza”.

Cristi Chivu devine antrenorul lui Inter care a ajuns cel mai rapid la 100 de puncte

Românul a bătut recordul setat de Jose Mourinho, chiar antrenorul său în perioada 2008-2010, și a devenit tehnicianul lui Inter care a avut nevoie de cele mai puține meciuri pentru a strânge 100 de puncte în Serie A. Cristi Chivu a setat actualul record la 43 de meciuri, în timp ce ”The Special One” a realizat performanța în 45 de partide. Acestea sunt rezultatele obținute de antrenorul român în campionatul italian:

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31 de victorii (93 de puncte)

de victorii (93 de puncte) 7 remize (7 puncte)

remize (7 puncte) 5 înfrângeri (0 puncte)

înfrângeri (0 puncte) 100 de puncte în total

de puncte în total 2,33 puncte per meci

Inter are cifre foarte bune și la golaverajul total din mandatul lui Cristi Chivu. Formația de pe ”Giuseppe Meazza” a marcat de 104 ori și a primit 43 de goluri. Niciun duel al lui Inter din Serie A nu s-a încheiat 0-0.

Cristi Chivu are un bilanț pozitiv și în derby-uri

Singura adversară căreia . În ”Derby della Madonnina”, rossonerii s-au impus de două ori la limită, 1-0.

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Dacă ne uităm pe rezultatele obținute de Inter în duelurile cu ”cele șapte surori”, vedem că antrenorul român a obținut nu mai puțin de 24 de puncte. Acestea sunt distribuite în felul următor: contra Juventus – 3 puncte din 2 meciuri, AS Roma – 7 puncte din 3 meciuri, AC Milan – 0 puncte din 2 meciuri, Napoli – 4 puncte din 3 meciuri, Lazio – 6 puncte din 2 meciuri, Fiorentina – 4 puncte din 2 meciuri.

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1.71 puncte per meci este media obținută de Interul lui Chivu în duelurile de top din campionat

În mandatul la Inter, românul a întâlnit 8 echipe care au cedat toate punctele: Sassuolo, Cagliari, Cremonese, Lazio, Pisa, Como, Genoa, Parma.

Topul antrenorilor lui Inter care au ajuns cel mai rapid la borna celor 100 de puncte

Cristian Chivu se află în vârful unei ierarhii plină de nume mari în lumea antrenoratului. Alături de el și de Jose Mourinho se mai regăsesc încă trei antrenori care au cucerit cel puțin un scudetto cu Inter. Aceștia sunt cei cinci antrenori care au ajuns cel mai rapid la borna de 100 de puncte pe banca ”nerazzurrilor”:

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