Cristi Chivu, explozie de bucurie după golul decisiv marcat de Inter cu Juventus. Antrenorul român nu s-a mai abținut. Video

ADVERTISEMENT

a izbutit să obțină toate cele 3 puncte puse în joc la , asta după ce Zielinski a marcat golul decisiv în minutul 90, cu un șut de la marginea careului.

Cristi Chivu a sărbătorit cu jucătorii golul decisiv din Inter – Juventus. Cum a reacționat antrenorul român

Reușita polonezului l-a făcut pe Cristi Chivu să aibă o reacție neobișnuită. Antrenorul lui Inter a sprintat alături de rezerve și a mers să sărbătorească golul împreună cu fotbaliștii aflați pe teren, în zona de unde se bat cornerele.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Românul și-a îmbrățișat mai mulți jucători și a părut extrem de fericit de faptul că gruparea sa a înscris și practic a făcut un pas uriaș pentru a obține victoria cu Juventus. Presiunea pe Cristi Chivu a fost una uriașă, mai ales că s-a discutat intens de faptul că Inter, sub comanda sa, nu poate să învingă formațiile puternice, iar acum această idee nu mai este valabilă.

ADVERTISEMENT

Un moment tensionat în care Chivu a fost implicat s-a petrecut în minutul 82, atunci când Dimarco a cerut un fault, însă Federico La Penna nu a considerat că se impune o decizie de acest gen. Antrenorul nerazzurrilor a protestat, vizibil nervos, și a fost avertizat de central.

ADVERTISEMENT

Fanii lui Inter i-au scandat numele lui Chivu la finalul partidei cu Juventus

Chivu are parte de susținere necondiționată din partea suporterilor, în special facțiunea dură, care i-a scandat numele la finalul confruntării cu Juventus. Astfel, ultrașii și-au arătat aprecierea pentru modul în care românul a reușit să facă lucrurile până acum la Inter, dar și pentru cariera de jucător pe care acesta a avut-o la trupa din Milano.

Inter are acum 20 de victorii din cele 25 de etape trecute din Serie A și pare că este de neoprit și va câștiga trofeul, asta după ce anul trecut a suferit marea dezamăgire de a pierde lupta cu Napoli, dramatic, în ultimele etape. Avansul față de locul 2, ocupat de AC Milan, este în acest moment de 8 puncte, dar trupa pregătită de Max Allegri mai are un meci de jucat, restanța cu Como, ce se va disputa miercuri, pe San Siro.