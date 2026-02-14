Sport

Cristi Chivu, explozie de bucurie după golul decisiv marcat de Inter cu Juventus. Antrenorul român nu s-a mai abținut. Video

Cristi Chivu a înnebunit de bucurie la golul decisiv marcat de Zielinski, în duelul dintre Inter și Juventus, care s-a încheiat cu victoria trupei gazdă, 3-2.
Mihai Alecu
15.02.2026 | 00:25
Cristi Chivu explozie de bucurie dupa golul decisiv marcat de Inter cu Juventus Antrenorul roman nu sa mai abtinut Video
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu a alergat către jucători după golul lui Inter. Sursă foto: X
ADVERTISEMENT

Formația antrenorului român a izbutit să obțină toate cele 3 puncte puse în joc la duelul cu Juventus, asta după ce Zielinski a marcat golul decisiv în minutul 90, cu un șut de la marginea careului.

Cristi Chivu a sărbătorit cu jucătorii golul decisiv din Inter – Juventus. Cum a reacționat antrenorul român

Reușita polonezului l-a făcut pe Cristi Chivu să aibă o reacție neobișnuită. Antrenorul lui Inter a sprintat alături de rezerve și a mers să sărbătorească golul împreună cu fotbaliștii aflați pe teren, în zona de unde se bat cornerele.

ADVERTISEMENT

Românul și-a îmbrățișat mai mulți jucători și a părut extrem de fericit de faptul că gruparea sa a înscris și practic a făcut un pas uriaș pentru a obține victoria cu Juventus. Presiunea pe Cristi Chivu a fost una uriașă, mai ales că s-a discutat intens de faptul că Inter, sub comanda sa, nu poate să învingă formațiile puternice, iar acum această idee nu mai este valabilă.

ADVERTISEMENT
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică...
Digi24.ro
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților

Un moment tensionat în care Chivu a fost implicat s-a petrecut în minutul 82, atunci când Dimarco a cerut un fault, însă Federico La Penna nu a considerat că se impune o decizie de acest gen. Antrenorul nerazzurrilor a protestat, vizibil nervos, și a fost avertizat de central.

ADVERTISEMENT
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei:...
Digisport.ro
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”

Fanii lui Inter i-au scandat numele lui Chivu la finalul partidei cu Juventus

Chivu are parte de susținere necondiționată din partea suporterilor, în special facțiunea dură, care i-a scandat numele la finalul confruntării cu Juventus. Astfel, ultrașii și-au arătat aprecierea pentru modul în care românul a reușit să facă lucrurile până acum la Inter, dar și pentru cariera de jucător pe care acesta a avut-o la trupa din Milano.

Inter are acum 20 de victorii din cele 25 de etape trecute din Serie A și pare că este de neoprit și va câștiga trofeul, asta după ce anul trecut a suferit marea dezamăgire de a pierde lupta cu Napoli, dramatic, în ultimele etape. Avansul față de locul 2, ocupat de AC Milan, este în acest moment de 8 puncte, dar trupa pregătită de Max Allegri mai are un meci de jucat, restanța cu Como, ce se va disputa miercuri, pe San Siro.

ADVERTISEMENT
Inter – Juventus 3-2, live video în etapa 25 din Serie A. Cristi...
Fanatik
Inter – Juventus 3-2, live video în etapa 25 din Serie A. Cristi Chivu câștigă primul „Derby D’Italia” ca antrenor, după un gol marcat în minutul 90! Cum arată clasamentul acum
Giovanni Becali anunță un play-off exploziv! Care este singura condiție: „6 meciuri și...
Fanatik
Giovanni Becali anunță un play-off exploziv! Care este singura condiție: „6 meciuri și 200.000 de spectatori minimum”
Ce s-a întâmplat cu Florentin Petre și Cătălin Hîldan, înainte de Dinamo –...
Fanatik
Ce s-a întâmplat cu Florentin Petre și Cătălin Hîldan, înainte de Dinamo – Rapid: “Borcea a trimis televiziunile!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, dar MM Stoica îl laudă...
iamsport.ro
Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, dar MM Stoica îl laudă incredibil: 'Nu mai există ca el în Europa! Nici Szoboszlai nu rivalizează cu el niciodată'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!