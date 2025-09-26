Sport

Cristi Chivu „a explodat” în timpul antrenamentului: „Duceți-vă la AC Milan dacă nu vă convine!”. De la ce a pornit totul. Video

Cristi Chivu nu s-a mai putut abține în timpul unei sesiuni de antrenament și a răbufnit: „Nu mai vreau să aud asta, la dracu! Dacă nu, duceți-vă la AC Milan!”
Ciprian Păvăleanu
26.09.2025 | 18:05
Cristi Chivu a răbufnit în timpul unui antrenament al lui Inter. Foto: Hepta.ro

Cristi Chivu are o presiune uriașă pe umerii săi ca antrenor principal la Inter Milano. După ce a pierdut două meciuri în Serie A din primele patru, tehnicianul nerazzurrilor are nervii întinși la maximum, iar la ultimul antrenament a izbucnit.

Cristi Chivu a răbufnit la ultimul antrenament al lui Inter: „Nu mai vreau să aud asta”

Înaintea partidei de duminică, contra lui Cagliari, mai mulți suporteri ai lui Inter au fost prezenți la una dintre sesiunile de antrenament. Lautaro Martinez, atacant ce nu are un debut de sezon foarte bun, a marcat un gol superb, iar unul dintre fani i-a strigat: „Așa să faci și duminică”.

Auzind aceste lucruri, Cristi Chivu a răbufnit la adresa fanilor prezenți: „Vă rog să-i respectați pe cei care muncesc. Nu vreau să aud de duminică, de nimic din aceste lucruri.  Dacă nu, atunci mergeți la Milanello (centrul de antrenament al lui AC Milan). Aici se muncește, se greșește și se învață. La dracu’!”, a țipat Chivu către fani.

Mircea Lucescu s-a convins de Cristi Chivu după primele patru etape

După ce a câștigat en fanfare contra lui Torino, Interul lui Chivu a fost învins în următoarele două etape. Nerazzurri nu au obținut niciun punct din meciurile cu Udinese și Juventus și deja multă lume vorbea despre schimbarea antrenorului.

Într-un interviu acordat recent în presa din Italia, Mircea Lucescu a vorbit foarte frumos despre antrenorul Cristi Chivu și a declarat că are o încredere uriașă în el. Inter Milano a reușit să lege două victorii, contra lui Ajax și Sassuolo, și urmărește să o obțină și pe a treia împotriva fostei echipe a lui Răzvan Marin.

„Va avea un sezon grozav. Este un tip inteligent. Cunoaște și mediul de la Inter. Șapte ani la Inter înseamnă mult. Nu are pe nimeni împotriva lui”, a spus selecționerul naționalei României despre Cristi Chivu.

