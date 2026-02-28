Cristi Chivu a făcut lista de cumpărături pentru șefii lui Inter Milano. Planuri mari pentru campania de transferuri din vară

ADVERTISEMENT

În ciuda eliminării surprinzătoare și premature din Champions League în fața lui Bodo/Glimt, munca lui Cristi Chivu de la Inter Milano este în continuare extrem de apreciată în Italia.

Planuri mari la Interul lui Cristi Chivu pentru campania de transferuri din vară

Instalat înainte de startul actualului sezon în funcția de antrenor principal, fără transferuri de răsunet și moștenind deci în mare măsură lotul de jucători lăsat de Simone Inzaghi, românul a reușit până acum să domine Serie A, iar echipa lui are șanse foarte mari la câștigarea campionatului.

În acest context, recent jurnaliștii italieni au informat că s-a ajuns deja la un acord între el și conducerea clubului pentru prelungirea contractului său, chestiune care este de așteptat să fie oficializată în vară. În plus, este destul de clar că românul va avea parte cu această ocazie și de o mărire considerabilă de salariu.

Mai mult, potrivit , tot atunci ar urma ca Inter să pună în scenă și o campanie impresionantă de transferuri, Chivu având deci pentru prima dată de când a ajuns la echipă să își aducă jucătorii pe care el îi dorește în mod special.

Antrenorul român ia în calcul o schimbare de sistem

În acest sens, în presa din Italia se speculează în această perioadă că românul va fi foarte aplecat asupra unor fotbaliști în primul rând foarte puternici din punct de vedere fizic, aspect la care Inter oricum stă foarte bine și în acest moment și se vorbește foarte mult despre faptul că tocmai acest aspect face diferența în meciurile cu echipele mai mici în sezonul în curs din Serie A.

Iar primul nume vehiculat este cel al francezului Moussa Diaby, fost la Aston Villa, Bayer Leverkusen și PSG, în prezent la Al-Ittihad, în Arabia Saudită. El este văzut drept alternativa ideală pentru Ademola Lookman, care în cele din urmă s-a transferat de la Atalanta la Atletico Madrid, după ce a fost dorit insistent în vara anului trecut și de Inter.

Clubul din Milano a fost interesat de Diaby și în această iarnă, dar în cele din urmă această mutare nu s-a putut concretiza. Acum însă pare că fotbalistul ar fi ajuns la concluzia că ar trebui să plece din Arabia Saudită. Astfel, transferul său la Inter la finalul acestui sezon ar fi destul de plauzibil în acest moment.

Moussa Diaby și un mijlocaș de forță ar fi prioritățile

Pe de altă parte, conform sursei citate anterior, ar lua în prezent foarte serios în calcul și posibilitatea unei schimbări de sistem din stagiunea viitoare. El ar dori deci să renunțe la modulul cu trei fundași centrali, 3-5-2, , în favoarea unuia clasic, cu patru jucători în linia defensivă, cel mai probabil un 4-3-3 sau 4-2-3-1.

Astfel, se dorește și aducerea unui nou mijlocaș, cu un profil mai ofensiv față de cei pe care se bazează Chivu în prezent în linia mediană, mai ales că multora dintre ei le expiră contractele la finalul acestui sezon și pare că doar lui Mkhitaryan s-ar lua în calcul să i se prelungească înțelegerea. Iar cel mai vehiculat nume în acest sens este cel al lui Nico Paz de la Como, care însă aparține în continuare de Real Madrid.

În schimb, conform jurnaliștilor italieni, cei de la Inter sunt în prezent conștienți și de faptul că, într-un astfel de scenariu și pentru ca antrenorul român să poată pună în practică un stil de fotbal ceva mai direct decât în prezent, așa cum își dorește, ar fi nevoie în principiu și de un mijlocaș solid, cu profil ceva mai defensiv.

Nico Paz ar putea reprezenta marea lovitură

Iar în acest sens numele luate în calcul ar fi Manu Kone de la Roma, pe care interiștii l-au mai vrut în trecutul apropiat, Ederson de la Atalanta și chiar Goretzka de la Bayern, care în vară devine liber de contract.

În prezent, prin prisma sistemului de joc folosit, Inter nu dispune de benzi exclusiv ofensive. Dimarco, Dumfries, Luis Henrique sau Carlos Augusto sunt folosiți ca „pistoane” care trebuie să facă atât faza ofensivă, cât și pe cea defensivă. Astfel, în cazul în care se trece din vară la un 4-3-3 sau un 4-2-3-1, gruparea din Milano va avea nevoie de întăriri și în zonele laterale de atac.

În prezent, dintre atacanții pe care îi are la dispoziție Cristi Chivu doar Marcus Thuram ar avea un profil de acest gen. Doar că există posibilitatea ca el să plece de la echipă la finalul sezonului în cazul în care se primește o ofertă foarte bună pentru el, de 70 sau poate chiar 80 de milioane de euro, în contextul în care în trecutul apropiat au existat anumite cluburi importante din Premier League interesate de serviciile sale.

Ce se întâmplă cu pista Nico Williams

Așadar, în această paradigmă, este posibil ca interiștii să aibă nevoie de încă un transfer de calibru, pe lângă cel al lui Diaby. În vara anului trecut, au existat anumite contacte între oficialii clubului de pe Giuseppe Meazza și omologii lor de la Athletic Bilbao pentru un posibil transfer al starului Nico Williams, care destul de recent a fost la un pas să semneze cu FC Barcelona.

Doar că ar urma în principiu ca efortul financiar necesar pentru această mutare să fie mult prea mare pentru proprietarii americani de la Oaktree, astfel încât Chivu ar fi nevoit să se mulțumească „doar” cu Diaby și Nico Paz, cel din urmă presupunând marele avantaj că poate da un randament excelent atât în bandă, cât și în zonă centrală.