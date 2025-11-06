Sport

Cristi Chivu a făcut ravagii în vestiarul lui Inter! Italienii au dezvăluit totul după 2-1 cu Kairat Almaty în Champions League

Inter s-a impus în fața lui Kairat Almaty, scor 2-1, însă Cristi Chivu nu a fost mulțumit. Italienii au dezvăluit ce a făcut românul în vestiar după fluierul final.
Iulian Stoica
06.11.2025 | 15:35
Cristi Chivu a facut ravagii in vestiarul lui Inter Italienii au dezvaluit totul dupa 21 cu Kairat Almaty in Champions League
Cristi Chivu, discurs dur în vestiar după Inter - Kairat Almaty. Sursă foto: hepta
Inter are 4 victorii din tot atâtea posibile în „Faza Ligii” UEFA Champions League, însă ultimul succes, cel în fața lui Kairat Almaty, l-a nemulțumit pe Cristi Chivu. Ce a făcut antrenorul român după fluierul final.

Cristi Chivu a avut un discurs dur în vestiar după Inter – Kairat Almaty 2-1

Deși Inter s-a impus în fața lui Kairat Almaty, scorul final nu a fost deloc îmbucurător. În ciuda faptului că antrenorul Cristi Chivu și-a asumat rezultatul la finalul jocului, jurnaliștii italieni au punctat faptul că acest lucru s-a întâmplat abia după ce a românul a avut un discurs dur în vestiar.

Ultimele două victorii obținute de Inter au fost chinuite, de fiecare dată scorul fiind de 2-1, însă de fiecare dată adversarul a fost unul modest. Chivu se așteaptă la o altă atitudine de la elevii săi, iar acesta vrea ca schimbarea să se producă în weekend, la meciul contra Lazio.

Gazzetta dello Sport a punctat faptul că antrenorul român le-a cerut elevilor săi să ridice nivelul de atenție. Jurnaliștii au dezvăluit faptul că atitudinea jucătorilor nu a fost acceptată de Cristi Chivu. Mai mult de atât, Carlos Augusto și Dimarco ar fi recunoscut că au subestimat-o pe Kairat Almaty.

În final, colegii din „Cizmă” notează faptul că „vestiarul a întâlnit un Cristi Chivu dur și dezamăgit, iar antrenorul român a solicitat de la fiecare jucător să existe mai puțină superficialitate și mai multă implicare în jocuri”.

Cum se situează Inter în Champions League și cu cine mai are de jucat

În ciuda faptului că au existat nemulțumiri după victoria la limită în fața lui Kairat Almaty, Inter a demonstrat că este o forță în acest sezon de UEFA Champions League. Nerazzurri se află pe locul trei în clasament, sub Bayern și Arsenal, toate formațiile având maxim de puncte după primele 4 etape.

Următorii adversari ai lui Cristi Chivu din Champions League sunt unii extrem de valoroși. Inter va mai bifa două meciuri în deplasare, cu Atletico Madrid și Borussia Dortmund, și alte două acasă, cu Liverpool și Arsenal.

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru Inter și Cristi Chivu în Serie A

După victoria chinuită cu Kairat Almaty, Inter Milano se pregătește de două dueluri foarte importante în Seria A, ambele pe teren propriu. Primul adversar este Lazio, ca mai apoi nerazzurri să se dueleze cu rivalii de la AC Milan.

În 10 etape disputate, recordul lui Cristi Chivu la Inter este de 7 victorii și 3 înfrângeri în Seria A. Elevii românului se află la doar un punct de liderul Napoli, însă următoarele dueluri sunt niște teste adevărate pentru noul antrenor de la formația din Milano.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
