Sport

Cristi Chivu a fost integralist în primul său ”Derby della Madonnina”. Cum arătau cele două echipe de superstaruri

Gabriel Neagu
30.10.2026 | 20:00
Cristi Chivu a fost integralist in primul sau Derby della Madonnina Cum aratau cele doua echipe de superstaruri
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Cristi Chivu a debutat cu victorie in Derby della Madonnina. sursa foto: profimedia
Cristi Chivu, legenda lui Inter, a avut un debut senzațional în ”Derby della Madonnina”. Românul a fost integralist și a obținut victoria împotriva marii rivale.
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Cristi Chivu (46 de ani) a ajuns la Inter, din postura de fotbalist, în 2007. Atunci, ”nerazzurrii” l-au cumpărat de la AS Roma, în schimbul a 16 milioane de euro. Atunci, clubul de pe ”Giuseppe Meazza” a făcut rost de unul dintre fotbaliștii importanți din lotul ce urma să câștige Liga Campionilor, în 2010, și să devină legendă la Milano.

Cristi Chivu, debut cu ”dreptul” în ”Derby della Madonnina”

Românul l-a convins pe Roberto Mancini, antrenorul de la acel moment al lui Inter, că este unul dintre jucătorii ce pot face diferența în compartimentul defensiv. Tehnicianul a avut încredere în calitățile românului și l-a titularizat cu prima ocazie în ”Derby della Madonnina”.

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Cristi Chivu dădea piept pentru prima dată cu AC Milan în galonatul derby al orașului Milano, pe 23 decembrie 2007. Atunci, românul a fost utilizat drept mijlocaș central, întrucât flancul stâng era ocupat de Maxwell și centrul defensivei de Samuel și Cordoba. Alegerea lui Roberto Mancini avea să se dovedească inspirată.

Debutul partidei a fost dificil pentru Inter. Rivala a reușit să deschidă scorul, prin Andrea Pirlo, în minutul 18. Italianul a marcat, din lovitură liberă, după un fault comis de Chivu în apropierea careului. Replica ”nerazzurrilor” a venit chiar prin român, în minutul 29. Gazdele au beneficiat de o lovitură liberă în apropierea porții lui Dida, iar ”tricolorul” a fost ales să execute faza fixă. Cristi Chivu a șutat puternic spre poarta ”rossonerilor”, însă mingea a trecut peste bara transversală.

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Inter a restabilit egalitatea, în minutul 41, grație reușitei lui Julio Cruz. Actul secund a fost echilibrat, însă ”nerazzurrii” au dat lovitura după o oră de joc. Julio Cruz a trimis o centrare în careu, care a fost respinsă de Alessandro Nesta. Mingea a ajuns la Esteban Cambiasso, care, din afara careului, a șutat. Mingea a lovit pământul de ouă ori și l-a păcălit pe Dida, stabilind scorul final, 2-1.

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Cristian Chivu a fost integralist în primul său ”Derby della Madonnina”. Prestația românului a fost apreciață, însă faultul ce i-a constat pe ”nerazzurri” deschiderea scorului i-a afectat nota finală primită din partea presei din Italia: 6.5. Acestea au fost echipele de start:

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  • Inter (4-3-1-2): Julio Cesar – Maicon, Codoba, Samuel, Maxwell – Zanetti, Cambiasso, Chivu – Jimenez – Cruz, Ibrahimovic
  • AC Milan (4-3-2-1): Dida – Oddo, Nesta, Kaladze, Maldini – Ambrosini, Pirlo, Gatusso – Kaka, Seedorf – Inzaghi

  • 9 episoade din ”Derby della Madonnina” a jucat Cristi Chivu în cariera de fotbalist
  • 4 victorii, un egal și 4 înfrângeri a obținut românul în derby-ul orașului Milano

Cristi Chivu, fără victorie ca antrenor în ”Derby della Madonnina”

Românul a impresionat pe banca celor de la Parma, reușind salavarea de la retrogradare în ultima etapă a sezonului 2024-2025. Performanța sa i-a convins pe conducătorii de pe ”Giuseppe Meazza” să îi ofere rolul de antrenor principal al primei echipe. Chivu a confirmat în scurt timp și a avut un prim sezon legendar, câștigând eventul în Italia.

Totuși, victoria în ”Derby della Madonnina”, din postura de antrenor, a rămas un ”vis interzis”, până acum, pentru român. Ambele dueluri disputate s-au încheiat în favoarea ”rossonerilor”, 1-0. Totuși, Cristi Chivu poate să își ia revanșa împotriva marii rivale sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 21:45.

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