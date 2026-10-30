Cristi Chivu a fost integralist în primul său ”Derby della Madonnina”. Cum arătau cele două echipe de superstaruri

Cristi Chivu (46 de ani) a ajuns la Inter, din postura de fotbalist, în 2007. Atunci, ”nerazzurrii” l-au cumpărat de la AS Roma, în schimbul a 16 milioane de euro. Atunci, clubul de pe ”Giuseppe Meazza” a făcut rost de unul dintre fotbaliștii importanți din lotul ce urma să câștige Liga Campionilor, în 2010, și să devină legendă la Milano.
Românul l-a convins pe Roberto Mancini, antrenorul de la acel moment al lui Inter, că este unul dintre jucătorii ce pot face diferența în compartimentul defensiv. Tehnicianul a avut încredere în calitățile românului și l-a titularizat cu prima ocazie în ”Derby della Madonnina”.
Cristi Chivu dădea piept pentru prima dată cu AC Milan în galonatul derby al orașului Milano, pe 23 decembrie 2007. Atunci, românul a fost utilizat drept mijlocaș central, întrucât flancul stâng era ocupat de Maxwell și centrul defensivei de Samuel și Cordoba. Alegerea lui Roberto Mancini avea să se dovedească inspirată.
Debutul partidei a fost dificil pentru Inter. Rivala a reușit să deschidă scorul, prin Andrea Pirlo, în minutul 18. Italianul a marcat, din lovitură liberă, după un fault comis de Chivu în apropierea careului. Replica ”nerazzurrilor” a venit chiar prin român, în minutul 29. Gazdele au beneficiat de o lovitură liberă în apropierea porții lui Dida, iar ”tricolorul” a fost ales să execute faza fixă. Cristi Chivu a șutat puternic spre poarta ”rossonerilor”, însă mingea a trecut peste bara transversală.
Inter a restabilit egalitatea, în minutul 41, grație reușitei lui Julio Cruz. Actul secund a fost echilibrat, însă ”nerazzurrii” au dat lovitura după o oră de joc. Julio Cruz a trimis o centrare în careu, care a fost respinsă de Alessandro Nesta. Mingea a ajuns la Esteban Cambiasso, care, din afara careului, a șutat. Mingea a lovit pământul de ouă ori și l-a păcălit pe Dida, stabilind scorul final, 2-1.
Cristian Chivu a fost integralist în primul său ”Derby della Madonnina”. Prestația românului a fost apreciață, însă faultul ce i-a constat pe ”nerazzurri” deschiderea scorului i-a afectat nota finală primită din partea presei din Italia: 6.5. Acestea au fost echipele de start:
Românul a impresionat pe banca celor de la Parma, reușind salavarea de la retrogradare în ultima etapă a sezonului 2024-2025. Performanța sa i-a convins pe conducătorii de pe ”Giuseppe Meazza” să îi ofere rolul de antrenor principal al primei echipe. Chivu a confirmat în scurt timp și a avut un prim sezon legendar, câștigând eventul în Italia.
Totuși, victoria în ”Derby della Madonnina”, din postura de antrenor, a rămas un ”vis interzis”, până acum, pentru român. Ambele dueluri disputate s-au încheiat în favoarea ”rossonerilor”, 1-0. Totuși, Cristi Chivu poate să își ia revanșa împotriva marii rivale sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 21:45.