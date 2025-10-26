Sport

Cristi Chivu a împlinit 45 de ani! Mesajul emoționant transmis de soția sa, Adelina: "Sunt mereu aici pentru tine"

Cristi Chivu a împlinit 45 de ani astăzi, iar soția sa, Adelina nu a lăsat momentul să treacă pur și simplu. Aceasta a postat un mesaj cât se poate de emoționant.
26.10.2025 | 14:01
Cristi Chivu împlinește astăzi 45 de ani.
Cristi Chivu a avut un an plin de provocări, însă iată că frumoasa vârstă de 45 de ani l-a surprins într-un cadru cât se poate de plăcut. Ce a spus soția sa, Adelina și ce mesaj i-a transmis acestuia?

Cristi Chivu împlinește astăzi 45 de ani

Deși Cristi Chivu își serbează ziua de naștere, din păcate, elevii săi nu i-au putut face un cadou. Aceștia au pierdut derby-ul cu Napoli, scor 1-3, care s-a lăsat cu scântei la final.

În ciuda acestui lucru, Adelina Chivu, soția antrenorului, a ținut să transmită un mesaj cât se poate de emoționant. Printre altele, aceasta confirmă și faptul că anul 2025 a fost unul dificil pe plan profesional pentru partenerul ei.

Menționăm faptul că Cristi Chivu și-a început cariera de antrenor la seniori la Parma, pe care a salvat-o de la retrogradare. Ulterior, acesta a semnat cu Inter, una dintre cele mai mari echipe ale lumii și ultima finalistă de UEFA Champions League.

Mesajul transmis de Adelina Chivu

Și pentru că a fost un an plin, se pare că singura fotografie pe care au făcut-o împreună el și Adelina în 2025 a fost una din avion. Iar asta confirmă chiar soția fotbalistului în mesajul postat.

Adelina Chivu spune că 2025 a fost un an greu și nebun. Chiar și așa, aceasta își susține necondiționat partenerul. Iar la rândul lor, fiicele lui Cristi Chivu continuă să își admire tatăl.

”Singura fotografie pe care am putut să o facem împreună anul acesta, iar asta cam spune totul! A fost un an nebun și greu, dar eu sunt mereu aici pentru tine. Fetele și cu mine suntem cele mai mari fane ale tale! Te iubesc! La mulți ani”, a scris Adelina Chivu pe contul personal de Instagram.

Cum se simte Adelina Chivu după aproape 17 ani de căsnicie

Menționăm faptul că Adelina și Cristi Chivu s-au căsătorit în anul 2008. Cei doi au împreună două fete, pe Anastasia și Natalia. Și chiar dacă anii au trecut, iubirea rămâne la fel de intensă.

De altfel la un moment dat, fosta vedetă tv a vorbit despre acest subiect. A renunțat la cam tot cea avea pentru soțul ei însă nu regretă pentru niciun moment decizia luată. Totodată, ea mai dezvăluia că pasiunea predomină între cei doi, în ciuda timpului care a trecut.

„Eu nu am vorbit niciodată până acum despre asta! Am renunțat la tot pentru Cristi. Dar nu îmi pare rău, pentru că el este viața mea. (…) Cristi este viața mea. Sunt obsedată de el, și după atâta timp simt același lucru”, a spus ea în podcastul Fain & Simplu de pe YouTube.

