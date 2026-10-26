Cristi Chivu a împlinit 46 de ani! Cum s-a schimbat cariera antrenorului român în ultimele două sezoane

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Acum 46 de ani, pe 26 octombrie 1980, la Reșița se năștea Cristi Chivu. Nimeni nu știa la acea vreme că va avea să devină unul dintre cele mai mari nume ale sportului românesc. După o carieră ireproșabilă de fotbalist, românul se află abia la începutul celei de antrenor, însă deja este în centrul atenției alături de Inter Milano. Cu siguranță, echipa sa de suflet nu regretă nicio secundă șansa pe care i-a dat-o „copilului” ei în urmă cu aproape un an și jumătate.

Cristi Chivu împlinește astăzi, 26 octombrie, 46 de ani! El este antrenorul român al momentului

Fără doar și poate, Cristi Chivu este exemplul clar că ambiția și răbdarea pot oferi șansa antrenorilor români să antreneze în Vest. Chiar dacă după două decenii și jumătate el poate fi considerat jumătate italian, antrenorul lui Inter Milano se mândrește cu fiecare ocazie că este român. Astăzi, pe data de 26 octombrie, fostul internațional a ajuns la vârsta de 46 de ani și probabil va mai avea mulți ani în antrenorat, după ce a avut un start ca din pușcă.

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El nu s-a grăbit să vină la o echipă din România și a preferat să antreneze timp de 7 ani juniorii lui Inter Milano. Cristi Chivu a primit, în urmă cu mai puțin de doi ani, șansa de a debuta ca antrenor la o echipă de seniori. Parma, echipă la care se aflau pe atunci internaționalii români Dennis Man și Vali Mihăilă, l-a contactat pe român pentru a-i propune o misiune ce părea imposibilă: salvarea de la retrogradare.

El a dat dovadă de profesionalism încă din primele meciuri. Chiar dacă mulți antrenori ar fi căzut în plasa patriotismului și l-ar fi folosit pe Dennis Man în formula de start, Chivu l-a ținut mai mult pe bancă, nefiind mulțumit de forma sa din acel moment și de implicarea lui în antrenamente. Tehnicianul „cruciaților” de la acea vreme a considerat alți jucători drept potriviți pentru misiunea pe care trebuia să o îndeplinească, iar la final a fost victorios. Parma a rămas în prima divizie, iar această performanță i-a adus șansa vieții.

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Inter Milano i-a oferit șansa să devină un antrenor mare

După un deceniu și jumătate petrecuți în familia „nerazzurrilor”, ca fotbalist și ca antrenor la grupele de juniori, Cristi Chivu și-a primit recunoștința la doar 4 luni după ce a debutat ca antrenor de seniori. Conducerea „nerazzurrilor” i-a propus să preia echipa mare a lui Inter Milano după ce Simone Inzaghi pierduse toate trofeele pe finalul sezonului anterior. Deși mulți au fost reticenți la început și au considerat că antrenorul român a primit o pălărie prea mare, Chivu a demonstrat că este omul potrivit.

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Încă din primul sezon, el a obținut „dubla” în Italia și i-a cucerit pe fotbaliștii lui Inter. Chivu este extrem de respectat în vestiar și, chiar dacă în Champions League încă nu are rezultatele dorite, în prezent putem spune cu mâna pe inimă că românul Deși mai are foarte multe de demonstrat pentru ca la finalul carierei să se numere printre antrenorii legendari ai fotbalului, Făcând o comparație, la vârsta de 46 de ani, Mircea Lucescu se afla la prima experiență în străinătate, la Pisa, însă Chivu are avantajul de a se afla deja în atenția cluburilor mari ale lumii. Cristi Chivu nu ar putea merge decât la o altă echipă de top, și probabil că va rămâne în acest circuit timp de mulți ani de acum încolo.