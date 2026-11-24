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Deși titular constant la Fiorentina, evoluțiile lui Radu Drăgușin nu sunt la nivelul așteptat. Impresarul Florin Manea (46 de ani) a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre cauzele scăderii de nivel și a precizat că acesta a primit un sfat important din partea lui Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul lui Inter.

Ce i-a transmis Cristi Chivu lui Radu Drăgușin

Prezent la Campionatul Mondial U17, agentul Florin Manea a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a analizat și situația actuală a lui Radu Drăgușin. El a dezvăluit că fundașul român a fost să nu mai citească ziarele pentru a nu se mai încărca negativ cu criticile care apar.

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”Eu l-am sfătuit să nu mai citească ziarele, la fel l-a sfătuit și Cristi Chivu. A vorbit cu el și i-a zis: ‘Te rog, nu mai citi ziarele’. Din păcate noi așa suntem ca nație, ne place să ne punem piedică singuri. Dacă îl critica Chiellini îl luam în seamă, dar dacă îl critică Robert Niță sau Pulhac… Pentru mine nu e un etalon.

Radu a avut interes de la cluburi foarte mari, imense. Gândește-te că a fost Bayern Munchen. Am vorbit cu Gică Hagi și e foarte mulțumit de el. E mulțumit de toți, să bați Polonia după patru înfrângeri, ne-a dat speranță”, a declarat Manea, pentru FANATIK.

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Când va fi din nou Radu Drăgușin în formă maximă

Impresarul a explicat faptul că Radu Drăgușin este încă în proces de readaptare după teribila accidentare care l-a ținut un an departe de gazon în perioada când juca la Tottenham și a precizat că acesta va reveni la forma bună din trecut abia de anul viitor. ”A stat un an și jumătate. Tu știi ce înseamnă să stai un an și jumătate? Un an din cauza accidentării și șase luni nu a jucat așa mult. E greu la Tottenham să revii după un an și să-ți dea timp. Acolo nu-ți dă nimeni timp. Să vii după un an și să te reintegrezi e foarte greu.

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Atunci am hotărât să-l mut la Fiorentina, pe care nu-l consider un pas înapoi. Fiorentina este un club care a crezut în el, care îi dă timp să se recupereze cu adevărat. Pe Radu o să-l vedem din februarie încolo. Este foarte greu după o asemenea accidentare să revii, dar sunt bucuros.

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A fost cel mai bun cu Napoli, dar . Maturitatea unui fundaș este la 26, 27, 28 până la 34. Van Dijk de la 27 până la 33 a fost la Liverpool, în rest era pe la Southampton… Am mare încredere că Radu o să revină la forma care a avut-o, dar până la urmă a jucat toate minutele la Fiorentina”, a spus el.

Care este viitorul lui Drăgușin

În interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Florin Manea a explicat faptul că Fiorentina are obligativitatea de a-l cumpăra definitiv pe Drăgușin dacă îl folosește un anumit număr de meciuri, iar acest lucru se va întâmpla cu siguranță ținând cont că fundașul este titular de drept la formația din Serie A.

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”Clubul la 22 de meciuri trebuie să-l cumpere definitiv, dacă îl bagă meci de meci înseamnă că vor să-l cumpere. Sunt obligați. Au mare încredere în el, plus Fabio Paratici care e director sportiv l-a luat la 16 ani la Juventus, l-a prelungit la 18 ani, l-a luat cu el la Tottenham și acum la Fiorentina. Dacă nici Fabio nu îl cunoaște, nu știu cine îl mai cunoaște. Doar eu îl cunosc la fel de bine”, a afirmat Manea.