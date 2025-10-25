Sport

Cristi Chivu a intrat din nou în gura italienilor după Napoli – Inter 3-1: „Probleme mari ascunse sub preș de cele șapte victorii”

Cristi Chivu și Inter au ratat șansa de a urca pe primul loc după ce au pierdut pe „Diego Armando Maradona” în fața lui Napoli. Ce au scris italienii despre antrenorul român la finalul partidei și ce notă i-au oferit
Ciprian Păvăleanu
25.10.2025 | 21:50
Ce notă a primit Cristi Chivu de la presa din Italia după Napoli - Inter 3-1. Foto: hepta.ro
După ce înregistrase deja două înfrângeri în primele trei meciuri de Serie A, Cristi Chivu a fost extrem de criticat, însă seria de șapte victorii consecutive i-a îmbunătățit situația pe banca nerazzurrilor. Cu toate acestea, presa din Peninsulă nu a ezitat să-l atace imediat ce a înregistrat un nou eșec, pierzând astfel șansa să urce pe prima poziție în Serie A.

Ce a scris presa din Italia despre Cristi Chivu după Napoli – Inter 3-1

Inter Milano a avut o serie de șapte victorii consecutive, fapt ce i-a adus foarte multe laude lui Cristi Chivu. Singurul meci în care vicecampioana Italiei a avut un adversar pe măsură a fost cel cu AS Roma, iar acest lucru face pe mai multă lume să se îndoiască, totuși, de forța echipei, considerând că Inter a întâlnit în ultima vreme echipe mult sub valoarea ei.

Inter a arătat decent în prima repriză, însă cu toate acestea era condusă la pauză după golul lui Kevin De Bruyne. În a doua jumătate, echipa lui Chivu a părut total debusolată, iar acest lucru s-a văzut pe tabelă. Nerazzurri au primit două goluri în 12 minute după ce defensiva lui Cristi Chivu a fost depășită de nenumărate ori în repriza secundă.

„Au fost conduși pe nedrept la pauză, iar reacția imediat după gol a fost una de echipă mare, cu mândria rănită. Cu toate astea, în repriza secundă, Napoli și-a justificat victoria, în timp ce la Inter au reapărut aceleași mari probleme de echilibru care apăruseră la începutul sezonului, dar care au fost ascunse sub preș cu șapte victorii consecutive. Nici schimbările pe care le-a făcut nu au ajutat la rezolvarea problemei”, au scris italienii de la TMW, care l-au notat pe Chivu cu 5,5.

De când nu mai câștigase Napoli un meci cu Inter

Napoli era fără victorie în fața lui Inter Milano de doi ani și jumătate. În ultimele cinci întâlniri directe, Inter a câștigat de două ori, iar trei partide s-au terminat la egalitate, toate cu scorul de 1-1. În mai 2023, napoletanii reușeau să-i învingă pe nerazzurri cu același scor, pe același stadion: 3-1 pe Stadio Diego Armando Maradona.

Astfel, cu această victorie, Napoli urcă pe primul loc, în timp ce Inter rămâne doar pe poziția a 4-a, însă poate termina etapa în afara locurilor de Champions League dacă Bologna va câștiga contra Fiorentinei. Totodată, formația antrenată de Conte i-a pus capăt seriei de șapte victorii a lui Inter Milano.

