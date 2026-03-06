Sport

Cristi Chivu a luat toată Italia prin surprindere! Ultima oară când a făcut asta, Inter s-a prăbușit

Decizie surprinzătoare luată de Cristi Chivu înainte de AC Milan - Inter! Ultima dată când a făcut acest lucru echipa sa a suferit cea mai dură înfrângere din acest sezon de Serie A
Ciprian Păvăleanu
06.03.2026 | 07:30
Cristi Chivu le-a dat liber jucătorilor săi cu câteva zile înainte de AC Milan - Inter. Foto: Hepta.ro
Cristi Chivu și Inter sunt în fața meciului ce ar putea „să-i încoroneze” deja pe nerazzurri drept campionii Italiei. Deși diferența nu ar fi una matematică în cazul unei victorii, 13 puncte par imposibil de recuperat de „diavolii milanezi”. Înaintea acestei partide, Cristi Chivu abordează o tactică surprinzătoare, care i-a adus o înfrângere ultima dată când a pus-o în aplicare.

Ce a decis Cristi Chivu cu câteva zile înainte de AC Milan – Inter

Chiar dacă în Champions League Inter Milano a fost eliminată prematur din competiție, în Serie A a dominat copios. Cu 11 etape înainte de final, nerazzurri au un avantaj de 10 puncte față de AC Milan, iar o victorie în meciul direct ar face ca diferența să se mărească la 13 puncte, cu doar încă 30 de puncte puse în joc.

Chiar dacă programul nu este ușor, este greu de crezut că Inter poate pierde acest avantaj în doar 10 etape, tocmai de aceea, meciul de pe San Siro capătă o importanță uriașă pentru echipa lui Chivu. Cu 3 zile înaintea partidei, românul a decis să dea o zi liberă jucătorilor, la fel cum a făcut-o și înaintea derby-ului cu Napoli din tur. Atunci, formația lui Chivu a pierdut cu 1-3 și a suferit cea mai dură înfrângere din acest sezon de Serie A, fiind singura dată când a fost învinsă la o diferență mai mare de un gol.

„Surpriza este că echipa nu se antrenează astăzi la Appiano înainte de derby. Jucătorilor li s-a acordat o pauză cu doar trei zile înainte de meciul cu Diavolul milanist. Acest lucru este în concordanță cu viziunea antrenorului român asupra recuperării. Chivu nu este străin de astfel de decizii și el consideră că zilele de odihnă pot fi mai importante decât zilele obositoare de antrenament.

De exemplu, a acordat zi liberă altui derby, cu Napoli. Nerazzurri vor avea, totuși, două sesiuni complete pentru a planifica cea mai bună strategie de a-l ataca pe Allegri. Mâine va reveni la pregătire și Ange-Yoan Bonny. Francezul n-a fost prezent la Como, însă acum este apt și va fi pe bancă de rezerve cu Milan duminică”, a scris Gazzetta dello Sport.

Totul pentru victorie! Inter s-a menajat în semifinala din Coppa Italia

Meciul tur dintre Como și Inter din semifinala Coppa Italia a fost greu de privit. Inter a părut clar că se menajează pentru derby-ul cu AC Milan, în timp ce echipa lui Fabregas nu a pus mari probleme. Partida s-a terminat cu o remiză albă, 0-0, iar presa din Italia a criticat jocul nerazzurrilor, care a fost lipsit de creativitate:

„Ce fel de joc a oferit Inter? Gri, ca ceața de pe malul lacului care te întâmpină imediat ce ajungi în Como. Poate pentru prima dată în acest sezon, mașina de goluri nu a reușit să își creeze nicio ocazie semnificativă. Butez (n.r. – portarul lui Como) nu și-a murdărit niciodată mănușile”, au scris atunci italienii.

În realitate, Cristi Chivu a obținut tot ce și-a dorit din această partidă. A reușit să-și menajeze câțiva jucători importanți pentru derby, a scos un rezultat pozitiv în deplasare, iar calificarea se joacă peste două luni, pe Giuseppe Meazza. La acea vreme, Inter ar putea chiar să fie sigură de Scudetto și să se focuseze pe câștigarea „dublei”.

