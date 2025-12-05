Cristi Chivu a mers în redacția ziarului celebru din Italia fără să anunțe. Ce a urmat a surprins pe toată lumea

ADVERTISEMENT

Tehnicianul român, care reușește să facă treabă bună la Inter, a rămas un om cu picioarele pe pământ, chiar dacă se află într-o poziție care i-ar face pe mulți să-și piardă capul.

Cristi Chivu a mers în redacția Gazzetta dello Sport fără să anunțe. Ce a urmat

, atât pentru ceea ce a realizat ca jucător, la AS Roma și Inter, cât și pentru startul în cariera de antrenor, unde le-a pregătit pe Inter Primavera, Parma și acum este pe banca lui Inter. Românul a arătat la rândul său că știe să respecte și a făcut un gest care i-a impresionat pe jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport. Andrea Ramazzotti, un jurnalist italian cunoscut, a dezvăluit că s-a trezit cu antrenorul în redacție.

”Nu a venit pentru un interviu, ci doar pentru a ne saluta. Și eu, dar și destui colegi ai mei îl cunoșteam foarte bine de când a jucat în Serie A. Pentru mine a fost cum aș fi salutat un prieten. Și-a demonstrat calitățile de antrenor în sezonul trecut, deși n-a avut decât 13 meciuri la Parma, dar a reușit să salveze echipa dintr-o situație foarte delicată. Mulți din redacție i-au strâns mâna și au fost interesați să-l cunoască”, a dezvăluit italianul pentru .

Inter s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Italiei

perfect contra celor de la Venezia. Confruntarea din Cupa Italiei, care s-a disputat pe Meazza, s-a încheiat cu victoria trupei lui Chivu, 5-1. Golurile partidei au fost marcate de Diouf, Esposito, Thuram (x2) și Bonny. În sferturile de finală, nerazzurrii vor da piept cu învingătoarea din meciul AS Roma – Torino și vor fi din nou gazde, la fel cum s-a întâmplat și cu Venezia.

Acum, pentru Inter urmează un duel important în campionat, acolo unde lupta pentru primul loc e mai strânsă ca oricând. Formația lui Cristi Chivu primește vizita lui Como, echipă care are un joc estetic sub comanda lui Cesc Fabregas, iar rezultatele sunt și ele pe măsură. Como se află pe poziția a 5-a, la doar 3 puncte în spatele celor de la Inter și la 4 puncte de primul loc, ocupat de AC Milan.

Cristi Chivu, apreciat de cel mai important jucător de la Inter

Relația pe care Cristi Chivu o are cu Lautaro Martinez, campionul mondial de la Inter, este una foarte bună. Atacantul chiar a ținut să-l laude public pe tehnicianul român, despre care a spus că este un tehnician modern. Sud-americanul chiar a făcut și o glumă cu privire la modul în care Chivu alege să-și arate susținerea pentru jucătorii lui Inter.

„Chivu îmbrățișează pe toată lumea în fiecare zi. Chiar prea mult (n.r. râde). Mă îmbrățișează mai mult decât soția mea. Dar este felul lui de a antrena, înțelege cum funcționează un vestiar. Mă bucur pentru el și pentru că a început această aventură alături de noi”, a spus Lautaro Martinez.