Sport

Cristi Chivu a negociat patru ore cu Inter prelungirea contractului! Când este așteptat anunțul oficial

Cristi Chivu a purtat negocieri preț de patru ore cu președintele lui Inter, Giuseppe "Beppe" Marotta. Gazzetta dello Sport a anunțat ce se va întâmpla cu antrenorul român.
Iulian Stoica
04.06.2026 | 22:06
Cristi Chivu a negociat patru ore cu Inter prelungirea contractului Cand este asteptat anuntul oficial
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Cristi Chivu a negociat 4 ore cu Inter pentru prelungirea contractului! Când este așteptat anunțul oficial. Foto: Colaj Fanatik
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Inter a avut parte de un sezon excelent în Italia, echipa reușind să cucerească atât titlul, cât și Cupa. Unul dintre motivele stagiunii perfecte este Cristi Chivu, antrenorul român reușind să repună clubul pe linia de plutire. Cum oficialii au fost mulțumiți de ceea ce a reușit românul, acesta a fost invitat la o sesiune de negocieri.

Cristi Chivu a negociat patru ore cu Inter prelungirea contractului

Cristi Chivu este antrenorul momentului în Italia, astfel că era de așteptat ca oficialii lui Inter să îi propună prelungirea contractului. Gazzetta dello Sport a notat faptul că antrenorul român a purtat o discuție de nu mai puțin de patru ore cu președintele Giuseppe Marotta, iar noua sa înțelegere va fi scadentă în 2028, cu opțiune de prelungire pe încă un an. Marele anunț se estimează a fi oferit vineri, 5 iunie, în timpul festivalului Serie A din Parma.

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„A fost o după-amiază aglomerată pentru Cristian Chivu la sediul clubului Inter de pe Via della Liberazione, unde antrenorului nerazzurrilor a petrecut aproximativ patru ore alături de conducere. Aceasta a fost o întâlnire crucială pentru a pune la punct ultimele detalii ale prelungirii contractului său, un acord care, în realitate, fusese deja atins de ceva timp. Tot ce mai rămâne acum este confirmarea oficială a extinderii acordului până în 2028, cu opțiune pentru încă un sezon.

Anunțul formal este așteptat foarte curând: președintele Giuseppe Marotta îl va face, cel mai probabil, mâine, la Parma, în timpul Festivalului Serie A. Întâlnirea nu a servit doar la securizarea acordului financiar, ci a fost și o oportunitate de a planifica următoarele mutări strategice ale clubului. Chivu și conducerea lui Inter au trecut în revistă piața transferurilor, analizând îndeaproape diverse opțiuni, începând cu viitorul tânărului Palestra”, a notat Gazzetta dello Sport.

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Chivu a cucerit eventul cu Inter

După ce a cucerit titlul în Serie A, Inter și-a îndeplinit și celălalt obiectiv major al sezonului, câștigând Cupa Italiei. „Nerazzurrii” au învins-o pe Lazio în finala de la Roma, succes datorită căruia Cristi Chivu a intrat definitiv în istoria fotbalului italian, devenind primul care realizează eventul cu același club, atât din postura de jucător, cât și din cea de antrenor.

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În calitate de fotbalist, fostul fundaș a trăit această glorie în memorabilul sezon 2009-2010. La acea vreme, Inter cucerea campionatul cu 82 de puncte, iar în finala Cupei Italiei o învingea chiar pe formația din Capitală cu 1-0, prin golul marcat de Diego Milito. Acum, Chivu a reeditat succesul domestic, adăugând o nouă Cupă a Italiei în palmaresul clubului, de data aceasta de pe bancă.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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