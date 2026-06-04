Cristi Chivu a negociat patru ore cu Inter prelungirea contractului! Când este așteptat anunțul oficial

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Inter a avut parte de un sezon excelent în Italia, echipa reușind să cucerească atât titlul, cât și Cupa. Unul dintre motivele stagiunii perfecte este Cristi Chivu, antrenorul român reușind să repună clubul pe linia de plutire. Cum oficialii au fost mulțumiți de ceea ce a reușit românul, acesta a fost invitat la o sesiune de negocieri.

Cristi Chivu a negociat patru ore cu Inter prelungirea contractului

Cristi Chivu este antrenorul momentului în Italia, astfel că era de așteptat ca oficialii lui Inter să îi propună prelungirea contractului. Gazzetta dello Sport a notat faptul că a de nu mai puțin de patru ore cu președintele Giuseppe Marotta, iar noua sa înțelegere va fi scadentă în 2028, cu opțiune de prelungire pe încă un an. , 5 iunie, în timpul festivalului Serie A din Parma.

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„A fost o după-amiază aglomerată pentru Cristian Chivu la sediul clubului Inter de pe Via della Liberazione, unde antrenorului nerazzurrilor a petrecut aproximativ patru ore alături de conducere. Aceasta a fost o întâlnire crucială pentru a pune la punct ultimele detalii ale prelungirii contractului său, un acord care, în realitate, fusese deja atins de ceva timp. Tot ce mai rămâne acum este confirmarea oficială a extinderii acordului până în 2028, cu opțiune pentru încă un sezon.

Anunțul formal este așteptat foarte curând: președintele Giuseppe Marotta îl va face, cel mai probabil, mâine, la Parma, în timpul Festivalului Serie A. Întâlnirea nu a servit doar la securizarea acordului financiar, ci a fost și o oportunitate de a planifica următoarele mutări strategice ale clubului. Chivu și conducerea lui Inter au trecut în revistă piața transferurilor, analizând îndeaproape diverse opțiuni, începând cu viitorul tânărului Palestra”, a notat .

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Chivu a cucerit eventul cu Inter

După ce a cucerit titlul în Serie A, Inter și-a îndeplinit și celălalt obiectiv major al sezonului, câștigând Cupa Italiei. „Nerazzurrii” au învins-o pe Lazio în finala de la Roma, succes datorită căruia Cristi Chivu a intrat definitiv în istoria fotbalului italian, devenind primul care realizează eventul cu același club, atât din postura de jucător, cât și din cea de antrenor.

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În calitate de fotbalist, fostul fundaș a trăit această glorie în memorabilul sezon 2009-2010. La acea vreme, Inter cucerea campionatul cu 82 de puncte, iar în finala Cupei Italiei o învingea chiar pe formația din Capitală cu 1-0, prin golul marcat de Diego Milito. Acum, Chivu a reeditat succesul domestic, adăugând o nouă Cupă a Italiei în palmaresul clubului, de data aceasta de pe bancă.