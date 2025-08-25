Sport

Cristi Chivu a numit favorita la titlu în Serie A înainte de Inter – Torino: „Au prima șansă”

Cristian Chivu a prefațat duelul Inter - Torino, din prima etapă din Seria A. Ce spune tehnicianul român despre câștigarea titlului în Italia.
Iulian Stoica
25.08.2025 | 08:00
Cristi Chivu a numit favorita la titlu in Serie A inainte de Inter Torino Au prima sansa
Cristi Chivu, optimist înainte de prima etapă din Seria A. Sursă foto: hepta

Cristian Chivu se pregătește de debutul lui Inter în Seria A. Proaspăt instalat, după ce și-a încheiat mandatul de la Parma, tehnicianul român are planuri mari pentru noul sezon, însă tot nu consideră nerrazzuri drept favoriți la scudetto.

Cristi Chivu, pregătit de noul sezon din Seria A

Inter va juca acasă, cu Torino, în prima etapă din noul sezon de Seria A. În conferința de presă premergătoare jocului, tehnicianul român s-a arătat mulțumit de pregătirea pe care a făcut-o la echipă și se așteaptă ca echipa să arate un joc frumos în acest debut de sezon.

Întrebat despre ce echipă este favorită la titlu, Cristi Chivu a transmis că Napoli, campioana en-titre, este cotată cu prima șansă la trofeu. Cât despre meciul cu Torino, românul a declarat că echipa pregătită de Marco Baroni nu are nimic de pierdut și își va juca șansa.

„Am lucrat bine, cu o pregătire scurtă, dar intensă. Jucătorii au fost disponibili și au muncit din greu. Suntem un proiect în desfășurare și ne dorim mereu să ne îmbunătățim, atât individual, cât și ca echipă.

Am lucrat bine, iar atunci când ești sincer în privința muncii depuse în toate aspectele, nu ai de ce să te temi. Întotdeauna încerci să dai tot ce ai mai bun pentru a-ți atinge obiectivele. Mentalitatea este importantă, iar atunci când ai un scop de atins și ești conștient de el, aș spune că primul meci este întotdeauna cel mai important.

„Sunt mândru să fiu antrenorul lui Inter! Napoli e favorită la titlu”

Sunt mândru să fiu antrenorul lui Inter. Sunt calm și am învățat că atunci când dedici timp dezvoltării, lucrurile devin simple. Abia așteptam să înceapă campionatul. Cu toții preferăm să jucăm. Suntem fericiți că începem, iar atmosfera este calmă și motivată. Terenul ne va arăta unde ne aflăm.

Sunt de acord cu Allegri când spune că câștigătoarea campionatului (n.r. – Napoli, campioana de anul trecut din Seria A) este favorita. Și dacă ne uităm la cheltuielile făcute pe transferuri, tot ei pleacă cu prima șansă.

Au schimbat antrenorul (n.r. – Torino), dar structura a rămas aceeași. Există întotdeauna factorul necunoscut legat de cine este noul antrenor, dar cunoscându-l pe Baroni, pe care îl respect foarte mult, mă aștept ca Torino să vină și să-și joace șansa. Pe hârtie, nu au nimic de pierdut și sunt o echipă bine structurată și echilibrată”, a declarat Cristi Chivu, conform Tuttomercatoweb.

