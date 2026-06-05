Sport

Cristi Chivu a numit naționala surpriză de la Cupa Mondială din acest an. „Fiți atenți la ei!”

Cristi Chivu, antrenorul care a cucerit eventul cu Inter Milano în sezonul recent încheiat, a vorbit despre Cupa Mondială din această vară. Cine este, în opinia lui, echipa surpriză a turneului.
Mihai Dragomir
05.06.2026 | 17:32
Cristi Chivu a numit nationala surpriza de la Cupa Mondiala din acest an Fiti atenti la ei
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu a numit echipa surpriză de la Cupa Mondială. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial este găzduit în acest an de către SUA, Mexic și Canada în perioada 11 iunie – 19 iulie. Este primul turneu final care reunește la start 48 de echipe naționale. Cristi Chivu, tehnicianul care a scris istorie în primul său sezon ca antrenor al lui Inter, a spus cine sunt favoritele sale, dar a atras atenția asupra unei formații surpriză.

Favorita surpriză a lui Cristi Chivu la Cupa Mondială

După 4 ani de așteptare de la precedenta Cupă Mondială, câștigată de Argentina lui Leo Messi după o finală la penalty-uri contra Franței, fanii fotbalului de pretutindeni au parte de un nou turneu final. Anul acesta, competiția promite și mai mult spectacol, dramatism și momente de neuitat, într-o întrecere care se va desfășura pe pământ nord-american.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a vorbit despre Cupa Mondială din acest an și a spus care sunt țările sale favorite. Marea surpriză numită de tehnicianul român a fost Marocul, cea care a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni. „Favoritele mele sunt Spania, Franța și Argentina, dar fiți atenți la Maroc, va fi o surpriză”, a spus Cristi Chivu, într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport.

Lotul Marocului la Cupa Mondială

Naționala Marocului se află în grupa C, unde se va duela cu Brazilia, Scoția și Haiti. Locul 8 în ierarhia FIFA, Maroc a atins cea mai bună performanță la un Campionat Mondial în 2022, când a obținut locul 4. Iată lotul pe care se va baza selecționerul Mohamed Ouahbi:

ADVERTISEMENT
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea...
Digi24.ro
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii

Portari: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (AS FAR Rabat).
Fundași: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), ‌Nayef Aguerd (Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris St-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk).
Mijlocași: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael ‌Saibari (PSV ‌Eindhoven).
Atacanți: Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt).

ADVERTISEMENT
Alungat de Tottenham, Radu Drăgușin și-a găsit echipă și transferul prinde contur: ”E...
Digisport.ro
Alungat de Tottenham, Radu Drăgușin și-a găsit echipă și transferul prinde contur: ”E o obsesie”

Cristi Chivu a vorbit despre viitorul lui Inter

Cristi Chivu a vorbit și despre viitorul lui Inter. Italienii i-au extins contractul până în 2028, cu posibilitate de prelungire, iar tehnicianul a spus cum vor fi abordate transferurile cu care echipa să atace noi trofee din sezonul viitor. „Multe lucruri se schimbă de la un sezon la altul, iar anul trecut noi am fost cei cărora le-a lipsit stabilitatea pentru toată lumea.

ADVERTISEMENT

Oamenii spuneau că s-a terminat un ciclu și, în schimb… Suntem conștienți că toate echipele o iau de la capăt cu multe necunoscute, așa că nu văd niciun avantaj de la început. (n.r. – despre transferuri) Am planificat totul; există Planul A și Planul B pentru fiecare post, dar apoi vine august și se poate întâmpla orice pentru că pot apărea situații neprevăzute!”, a mai spus Chivu, conform sursei citate.

  • 19 meciuri pentru calificarea la Cupa Mondială a bifat Cristi Chivu în cariera de jucător la naționala României
  • 75 de selecții a strâns în total sub „tricolor”
Elisabeth Omoregie, emoționată până la lacrimi despre plecarea de la CSM București: ”România...
Fanatik
Elisabeth Omoregie, emoționată până la lacrimi despre plecarea de la CSM București: ”România va avea mereu un loc in inima mea”
Undă verde pentru proiectul pe care Ion Țiriac îl face în orașul său...
Fanatik
Undă verde pentru proiectul pe care Ion Țiriac îl face în orașul său de suflet. Investiția se ridică la 100 de milioane de euro
Ioan Ovidiu Sabău a revenit în SuperLiga! Antrenorul a fost prezentat oficial
Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău a revenit în SuperLiga! Antrenorul a fost prezentat oficial
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Bombă! A anunțat în direct numele noului antrenor al lui Dinamo, după ce...
iamsport.ro
Bombă! A anunțat în direct numele noului antrenor al lui Dinamo, după ce Zeljko Kopic a plecat: 'S-ar plia foarte bine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!