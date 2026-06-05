Cristi Chivu a numit naționala surpriză de la Cupa Mondială din acest an. „Fiți atenți la ei!”

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Campionatul Mondial este găzduit în acest an de către SUA, Mexic și Canada în perioada 11 iunie – 19 iulie. Este primul turneu final care reunește la start 48 de echipe naționale. Cristi Chivu, tehnicianul care a scris istorie în primul său sezon ca antrenor al lui Inter, a spus cine sunt favoritele sale, dar a atras atenția asupra unei formații surpriză.

Favorita surpriză a lui Cristi Chivu la Cupa Mondială

După 4 ani de așteptare de la , fanii fotbalului de pretutindeni au parte de un nou turneu final. Anul acesta, competiția promite și mai mult spectacol, dramatism și momente de neuitat, într-o întrecere care se va desfășura pe pământ nord-american.

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Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a vorbit despre Cupa Mondială din acest an și a spus care sunt țările sale favorite. Marea surpriză numită de tehnicianul român a fost „Favoritele mele sunt Spania, Franța și Argentina, dar fiți atenți la Maroc, va fi o surpriză”, a spus Cristi Chivu, într-un interviu acordat pentru .

Lotul Marocului la Cupa Mondială

Naționala Marocului se află în grupa C, unde se va duela cu Brazilia, Scoția și Haiti. Locul 8 în ierarhia FIFA, Maroc a atins cea mai bună performanță la un Campionat Mondial în 2022, când a obținut locul 4. Iată lotul pe care se va baza selecționerul Mohamed Ouahbi:

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Portari: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (AS FAR Rabat).

Fundași: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), ‌Nayef Aguerd (Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris St-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk).

Mijlocași: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael ‌Saibari (PSV ‌Eindhoven).

Atacanți: Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt).

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Cristi Chivu a vorbit despre viitorul lui Inter

Cristi Chivu a vorbit și despre viitorul lui Inter. Italienii i-au extins contractul până în 2028, cu posibilitate de prelungire, iar tehnicianul a spus cum vor fi abordate transferurile cu care echipa să atace noi trofee din sezonul viitor. „Multe lucruri se schimbă de la un sezon la altul, iar anul trecut noi am fost cei cărora le-a lipsit stabilitatea pentru toată lumea.

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Oamenii spuneau că s-a terminat un ciclu și, în schimb… Suntem conștienți că toate echipele o iau de la capăt cu multe necunoscute, așa că nu văd niciun avantaj de la început. (n.r. – despre transferuri) Am planificat totul; există Planul A și Planul B pentru fiecare post, dar apoi vine august și se poate întâmpla orice pentru că pot apărea situații neprevăzute!”, a mai spus Chivu, conform sursei citate.