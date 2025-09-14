Cristi Chivu a povestit cel mai dur episod din cariera sa. Ce a pățit l-a afectat enorm. „Vomitam de stres și anxietate”

Cristi Chivu și-a făcut curaj și a povestit unul dintre momentele care i-au marcat întreaga carieră. Antrenorul de la Inter și-a amintit întreaga perioadă, dar și episodul care i-a declanșat o adevărată stare de anxietate.

ADVERTISEMENT

Care a fost cel mai dur episod din cariera lui Cristi Chivu

a fost încununată de succes și performanță, dar asta nu înseamnă că nu au existat și momente mai puțin plăcute. Unele dintre ele vor fi mereu prezente în memoria antrenorului de la Inter, deși probabil, nu și-ar fi dorit să se întâmple.

La un moment dat, sinceritatea lui Cristi Chivu i-a creat probleme. În 2005, după ce s-a încheiat partida dintre Roma și Strasbourg cu un scor egal, Cristi Chivu a fost întrebat ce relație are cu Fabio Capello. Sincer ca de obicei, Chivu a spus că i-ar face plăcere să lucreze din nou cu Capello.

ADVERTISEMENT

Deși declarația sa a fost una cât se poate de sinceră și de evidentă, ziarele de a doua zi au început să titreze un titlu care i-a creat probleme actualului antrenor de la Inter. Gazzetta a titrat: „Cu Capello la Juve? De ce nu?”. Chiar dacă nu era o afirmație adevărată, Chivu a avut foarte mult de suferit.

„Într-un interviu, am spus că mi-ar plăcea să lucrez din nou cu Capello. A doua zi, presa a scris imediat «Chivu la Juventus». Nu era adevărat. Și am plătit pentru asta.”, a spus Cristi Chivu, pentru

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a ajuns să vomite din cauza stresului

Din cauza titrării eronate și interpretabile, la următorul meci. Fotbalistul a fost fluierat de fiecare dată când atingea mingea, ceea ce i-a declanșat o adevărată suferință, ajungând să fie anxios.

ADVERTISEMENT

„Am suferit. În acea perioadă, am fost la psiholog. La sfârșitul jocului, vomitam de stres și anxietate. Nu am putut depăși acea problemă, așa că am cerut ajutor.”, a mai spus Cristi Chivu.

Episoadele dure pentru Cristi Chivu nu s-au încheiat aici. Când s-a transferat de la Roma la Inter, Chivu a devenit o adevărată victimă a rasismului. Suporterii au început să strige „Chivu, nenorocitul!”, „Chivu, pleacă!” și „Chivu zingaro!”, fapt ce a accentuat anxietatea acestuia.