Sport

Cristi Chivu a povestit cel mai dur episod din cariera sa. Ce a pățit l-a afectat enorm. „Vomitam de stres și anxietate”

Care a fost cel mai dur episod din cariera lui Cristi Chivu. Antrenorul de la Inter a recunoscut că s-a luptat cu depresia și a ajuns la psiholog.
Claudia Şoiogea
14.09.2025 | 14:30
Cristi Chivu a povestit cel mai dur episod din cariera sa Ce a patit la afectat enorm Vomitam de stres si anxietate
SPECIAL FANATIK
Cristi Chivu a vorbit despre momentul din cariera sa care i-a declanșat anxietate. Sursa foto: Hepta

Cristi Chivu și-a făcut curaj și a povestit unul dintre momentele care i-au marcat întreaga carieră. Antrenorul de la Inter și-a amintit întreaga perioadă, dar și episodul care i-a declanșat o adevărată stare de anxietate.

ADVERTISEMENT

Care a fost cel mai dur episod din cariera lui Cristi Chivu

Cariera lui Cristi Chivu a fost încununată de succes și performanță, dar asta nu înseamnă că nu au existat și momente mai puțin plăcute. Unele dintre ele vor fi mereu prezente în memoria antrenorului de la Inter, deși probabil, nu și-ar fi dorit să se întâmple.

La un moment dat, sinceritatea lui Cristi Chivu i-a creat probleme. În 2005, după ce s-a încheiat partida dintre Roma și Strasbourg cu un scor egal, Cristi Chivu a fost întrebat ce relație are cu Fabio Capello. Sincer ca de obicei, Chivu a spus că i-ar face plăcere să lucreze din nou cu Capello.

ADVERTISEMENT

Deși declarația sa a fost una cât se poate de sinceră și de evidentă, ziarele de a doua zi au început să titreze un titlu care i-a creat probleme actualului antrenor de la Inter. Gazzetta a titrat: „Cu Capello la Juve? De ce nu?”. Chiar dacă nu era o afirmație adevărată, Chivu a avut foarte mult de suferit.

„Într-un interviu, am spus că mi-ar plăcea să lucrez din nou cu Capello. A doua zi, presa a scris imediat «Chivu la Juventus». Nu era adevărat. Și am plătit pentru asta.”, a spus Cristi Chivu, pentru Cronache di Spogliatoio.

ADVERTISEMENT
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Digi24.ro
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Cristi Chivu a ajuns să vomite din cauza stresului

Din cauza titrării eronate și interpretabile, Cristi Chivu a fost pedepsit de suporterii Romei la următorul meci. Fotbalistul a fost fluierat de fiecare dată când atingea mingea, ceea ce i-a declanșat o adevărată suferință, ajungând să fie anxios.

ADVERTISEMENT
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le...
Digisport.ro
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €

„Am suferit. În acea perioadă, am fost la psiholog. La sfârșitul jocului, vomitam de stres și anxietate. Nu am putut depăși acea problemă, așa că am cerut ajutor.”, a mai spus Cristi Chivu.

Episoadele dure pentru Cristi Chivu nu s-au încheiat aici. Când s-a transferat de la Roma la Inter, Chivu a devenit o adevărată victimă a rasismului. Suporterii au început să strige „Chivu, nenorocitul!”, „Chivu, pleacă!” și „Chivu zingaro!”, fapt ce a accentuat anxietatea acestuia.

ADVERTISEMENT
Andrea Miklos, calificare în semifinale la 400 metri la Mondiale. Performanță extraordinară realizată...
Fanatik
Andrea Miklos, calificare în semifinale la 400 metri la Mondiale. Performanță extraordinară realizată la Tokyo
Andrei Vochin, opinie dură după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1: „Mandorlini, acest Nicolo...
Fanatik
Andrei Vochin, opinie dură după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1: „Mandorlini, acest Nicolo Napoli al CFR-ului!”
Cristi Chivu, aventură scurtă la Inter?! Gazzetta dello Sport îl critică, iar fanii...
Fanatik
Cristi Chivu, aventură scurtă la Inter?! Gazzetta dello Sport îl critică, iar fanii îl vor pe Jose Mourinho
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Breaking news! FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu. Urmează anunțul...
iamsport.ro
Breaking news! FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu. Urmează anunțul oficial
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!