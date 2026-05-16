Cristi Chivu a primit „10/10” de la Nadia Comăneci! Ce a spus regina gimnasticii românești despre antrenorul lui Inter: „Îl admir și sunt tare mândră de el!”

ADVERTISEMENT

Imediat după ce a câștigat Coppa Italia cu Inter, Cristi Chivu (45 de ani) a amintit de Nadia Comăneci atunci când a fost întrebat despre nota pe care ar da-o elevilor săi pentru acest sezon. Regina gimnasticii românești a fost flatată că antrenorul român a amintit de ea. Nadia a vorbit în linii mari despre tehnicianul momentului din Italia în Gazzetta dello Sport.

Cristi Chivu a amintit de Nadia Comăneci după ce a câștigat Coppa Italia! Cum a răspuns fosta gimnastă

Inter Milano a avut un sezon intern de senzație, în ciuda faptului că în Champions League a dezamăgit după ce a pierdut cu toate echipele mari și a fost eliminată din competiție de Bodo/Glimt, în urma unei duble înfrângeri. Totuși, Chivu a salvat sezonul prin realizarea eventului, după ce a dominat competiția internă, iar miercuri seară a cucerit și Coppa Italia.

ADVERTISEMENT

Românul le-a dat elevilor săi și staffului nota 10, „Primul 10/10 din istoria gimnasticii a fost câștigat de Nadia Comăneci, care este româncă, așa că le dau și eu tuturor un 10/10 pentru acest sezon fabulos”, a spus Cristi Chivu imediat după ce a triumfat împotriva lui Lazio. Nadia nu a întârziat să-i răspundă: „Îi mulțumesc lui Cristian pentru că și-a amintit de mine. A fost genial în acest sezon și este o sursă de mândrie și inspirație pentru toată România”, a replicat ea.

Ce a spus Nadia Comăneci în Gazzetta dello Sport despre declarația lui Cristi Chivu

Chiar dacă nu se cunosc foarte bine personal, cei doi își poartă un respect enorm pentru rezultatele sportive ale fiecăruia. Italienii de la au profitat de declarația antrenorului și au sunat-o pe Nadia Comăneci pentru a oferi câteva cuvinte despre Chivu.

ADVERTISEMENT

„L-am întâlnit de câteva ori la niște evenimente sportive. El a fost întotdeauna foarte popular în România. Am văzut pe Instagram că a câștigat un nou trofeu (n.r. – Coppa Italia). Este o veste minunată să vezi cât de mult succes are, mai ales în primul său an ca antrenor principal.

ADVERTISEMENT

În general, el este un tip amabil și umil. L-am auzit vorbind despre rolul său pe rețelele de socializare. Se vede cât de mult caracter are, lucru necesar pentru a conduce atâția jucători valoroși. (n.r. – despre referința făcută la nota de 10 de la Montreal) Cred că momentele mari din sport pot inspira generații întregi și că anumite numere pot deveni simboluri. Zecele perfect nu este doar un număr, ci un exemplu. Reprezintă muncă asiduă, curaj și rezistență, de care chiar și o echipă mare de fotbal precum Inter are nevoie pentru a câștiga. Cred că e minunat că s-a gândit la asta într-un moment de sărbătoare”, a declarat Nadia Comăneci.

ADVERTISEMENT

Care este opinia Nadiei Comăneci despre antrenorul Cristi Chivu

Fosta mare gimnastă are o opinie foarte bună despre Cristi Chivu și La fel ca Nadia, Cristi Chivu a plecat din țară pentru a scrie istorie, iar acum este o inspirație pentru noile generații: „Cristian este un antrenor de top, la fel ca jucătorii săi. La urma urmei, ca și mine, este un român care trăiește în străinătate, care a muncit din greu pentru a ajunge unde a fost și ca jucător și care acum transmite noilor generații aceleași valori pe care le-a învățat din rădăcinile noastre.

Îl admir foarte mult și sunt atât de mândră de realizările lui, de persoana minunată care este, dar și de antrenorul grozav care a devenit. Privesc dincolo de marile sale realizări, iar Cristian Chivu este cu adevărat un tip grozav”, a conchis Nadia Comăneci, conform sursei citate anterior.