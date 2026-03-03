Cristi Chivu a primit o declarație de dragoste în direct după Como – Inter 0-0: „Te iubesc!”

ADVERTISEMENT

Como și Inter au dat-o la pace în manșa întâi a semifinalelor Cupei Italiei, iar calificarea în ultimul act se va juca pe Giuseppe Meazza. La finalul partidei, Cristi Chivu a primit o declarație de admirație din partea unui fost mare fotbalist italian.

Como – Inter 0-0, în Cupa Italiei. Calificarea în marea finală se decide în retur!

Inter luptă pe două fronturi în acest sezon. Echipa antrenată de Cristian Chivu este marea favorită la câștigarea titlului și este în cărți și în Cupa Italiei. În prima manșă a semifinalelor a remizat, 0-0, cu Como, în deplasare.

Niciuna dintre cele două echipe nu a forțat prea mult, iar totul se va decide în luna aprilie, în retur. Calificarea se va juca pe terenul celor de la Inter Milano.

Cristi Chivu a primit o declarație de dragoste neașteptată după meciul din Cupă

Christian Panucci, fostul mare fundaș italian și actual analist la televiziunea Sky Italia, a ținut să îl laude pe Cristi Chivu pentru progresul formidabil din carieră și chiar i-a făcut o declarație de admirație antrenorului de la Inter Milano.

„Sunt fericit de mor pentru tine, te iubesc și sunt fericit de ceea ce faci. Complimente!”, a spus Panucci în direct, iar Chivu a replicat: „Sunt prea multe complimente, vă rog, încetați cu laudele”.

Concluziile trase de Chivu după Como – Inter 0-0

a analizat în detaliu jocul cu Como și a spus câteva cuvinte și despre situația lotului. Echipa din Milano încă nu se poate baza pe vedeta din atac, Lautaro Martínez. Chivu are însă mare încredere în jucătorii pe care îi are la dispoziție.

„Înainte de orice, aveam probleme. Am făcut schimbări, mai întâi un vârf, apoi doi mijlocași centrali. Am încercat să îi luăm de sus. Ei, cu doi atacanți care vin să se bată bine, au reușit să fie puternici. Ne-au atacat în zona lăsată liberă de noi. Am avut și noroc. Nu am avut timp să pregătim acest meci. Am jucat după 72 de ore. Meritul este al băieților, care au înțeles repede ce trebuiau să facă. Trebuie să acceptăm și un Como care știe să facă multe lucruri bune.

Aveam doi atacanți, Pio și Marcus. Bonny are ceva probleme, Martinez va lipsi. Trebuie să ne adaptăm repede. Băieții au înțeles rapid să rezolve aceste probleme. Au interpretat meciul bine. Nu a fost Inter și nici un meci frumos de văzut”, a explicat Cristi Chivu la finalul duelului cu Como din Cupa Italiei.