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Cristi Chivu a primit o lovitură dură la Inter înaintea noului sezon din Serie A: „Asta e senzația acum”

Înainte de meciul amical pe care Inter îl va disputa în Australia contra marii rivale AC Milan, Cristi Chivu a făcut un anunț important cu privire la startul noului sezon din Serie A
Bogdan Mariș
04.08.2026 | 14:22
Cristi Chivu a primit o lovitura dura la Inter inaintea noului sezon din Serie A Asta e senzatia acum
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Cristi Chivu (45 de ani) a anunțat că Lautaro Martinez și Marcus Thuram au șanse mici de a evolua în partida Inter - Monza din prima etapă a noului sezon din Serie A. FOTO: Hepta
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Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) se află în aceste zile în Australia, iar miercuri, de la ora 14:00, o va înfrunta pe AC Milan într-un meci amical care va avea loc pe Optus Stadium din Perth. Înainte de acest meci, tehnicianul român a anunțat că Lautaro Martinez și Marcus Thuram au șanse foarte mici de a juca împotriva celor de la Monza în prima etapă a noului sezon din Serie A.

Lautaro Martinez și Marcus Thuram, OUT pentru startul noului sezon din Serie A? Cristi Chivu a făcut anunțul

După meciul amical cu AC Milan, Inter va mai juca un meci amical la Perth, contra lui Juventus pe 8 august, iar apoi se va întoarce în Italia. Pe 15 august, „nerazzurrii” vor disputa ultimul amical al verii, contra lui Betis pe arena din Bari, iar pe 22 august vor debuta în noul sezon din Serie A cu un duel pe teren propriu contra nou-promovatei Monza.

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Cristi Chivu a anunțat că Lautaro Martinez și Marcus Thuram au șanse foarte mici de a fi prezenți pe gazon în prima etapă, deoarece vor avea doar 10 zile de pregătire la acel moment. Ambii fotbaliști au fost prezenți la Cupa Mondială: „Taurul” a jucat în 7 meciuri pentru finalista Argentina, marcând 3 goluri, în timp ce francezul a fost ținut pe bancă aproape în permanență de antrenorul Didier Deschamps, singura excepție fiind meciul cu Irak din grupe, când a intrat pe teren în minutul 90+1.

„E puțin probabil ca Lautaro și Thuram să fie pe teren. Ar fi prea riscant să-i lăsăm să joace după doar 10 zile de pregătire. Îi vom evalua când ne vom întoarce din Australia, dar aceasta este senzația acum”, a declarat Cristi Chivu înainte de meciul amical cu AC Milan, conform Gazzetta dello Sport.

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Ce a declarat Cristi Chivu despre meciul amical contra rivalei AC Milan

După ce a învins-o pe Manchester City în meciul amical disputat în Hong Kong, Inter se pregătește pentru un duel cu AC Milan. „Derby-ul este important tot timpul pentru fani, dar trofeele din august nu înseamnă nimic. Ceea ce mă interesează cel mai mult la acest meci este îmbunătățirea condiției fizice și gestionarea minutelor jucătorilor care au început antrenamentele mai târziu”, a spus Cristi Chivu.

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„Nerazzurrii” l-au prezentat recent pe fostul jucător al lui Manchester City, John Stones, însă antrenorul român a solicitat mai multe transferuri înainte de startul noului sezon. Campioana Italiei l-a pierdut în această vară pe Denzel Dumfries, care a debutat în tricoul lui Real Madrid în amicalul pe care „galacticii” l-au disputat în Austria contra echipei lui Radu Drăgușin, Fiorentina.

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