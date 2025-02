Cristi Chivu a primit o ofertă de la un club din SuperLiga! Reacția fermă a „Căpitanului”: „Cred că pot să am succes”. Video

Cristi Chivu (44 de ani) a vorbit deschis despre posibilitatea de a reveni în SuperLiga în calitate de antrenor. Fostul căpitan al naționalei a explicat de ce

Cristi Chivu a vorbit despre negocierile purtate cu echipe din SuperLiga: „Nu mi-a plăcut abordarea

26 de ani au trecut de la ultima legătură a lui Cristi Chivu cu prima scenă fotbalistică din România. În 1999, fostul fundaș s-a transferat de la Universitatea Craiova la Ajax și, din acel moment, nu a mai avut vreo legătură cu vreun club din SuperLiga.

Ajuns la 44 de ani, Chivu s-a apucat de antrenorat și Fostul căpitan al naționalei n-a acceptat însă nicio propunere.

Câștigător al Ligii Campionilor, cu Inter, în 2010, Chivu a explicat de ce nu s-a produs încă revenirea sa în fotbalul românesc, dar a lăsat de înțeles că este deschis în a colabora cu o echipă din SuperLiga.

„(n.r. Există vreo șansă să vii în România?) Nu am spus niciodată nu, am și negociat cu anumite cluburi. La unele, din start, nu mi-a plăcut abordarea, cu unele am vorbit… dar nu doar în România, fotbalul e universal.

Noi cerem performanță pe ce? Pe nimic. Trebuie să avem ceva, o organizare, o fundație. Antrenorul cine e? Ăla e cel care pleacă dacă pierde meciuri. De ce? Suntem parteneri, eu te ajut să creezi ceva.

Eu încă nu am antrenat pe nimeni, am antrenat la copii și juniori, dar știu ce pot să fac, știu plusul pe care pot să îl aduc. Felul meu de a fi mă face să cred că pot să am succes”, a declarat Cristi Chivu, .

Ca antrenor, Cristi Chivu nu a activat decât la juniorii lui Inter Milano. Cea mai mare performanță realizată acolo a fost titlul câștigat la Primavera.

Florin Prunea a dezvăluit de ce Chivu nu s-a înțeles cu Rapid

Printre echipele interesate de serviciile lui Chivu chiar în acest sezon a fost și Rapid. Fostul căpitan al naționalei României a fost dorit în Giulești după despărțirea alb-vișiniilor de Neil Lennon.

„Mi-a povestit Cristi… spectacolul de pe lume. Nu pot să zic, a fost discuție privată cu el. Vă închinați, frate! Bă, vă închinați, nu-ți vine să crezi că poate să existe așa ceva. Te iei cu mâna de… Dar nu pot să spun, e discuția mea privată.

Fanii n-au nicio vină, eu mă refeream la domnul Șucu, frate. Bă, îl știu altfel. A avut o discuție, dar nu pot să spun”, a dezvăluit Florin Prunea, conform