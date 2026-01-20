Cristi Chivu a primit un jucător nou la Inter chiar înaintea marelui meci cu Arsenal din Champions League! Totul este oficial

Interul lui Cristi Chivu a realizat un transfer chiar în ziua marelui meci cu Arsenal din Champions League. Italienii au făcut o mutare pentru viitor și au adus un jucător în vârstă de doar 16 ani.
Este vorba despre francezul Mahdi Maghlout. El vine de la Aubagne Air Bel din National, liga a treia din Hexagon, și, cel mai probabil, va evolua în primă fază doar la juniorii clubului de pe „Giuseppe Meazza”. Transferul a fost anunțat oficial în cursul zilei de marți de către clubul francez, prin intermediul unui comunicat postat pe pagina oficială de Instagram:
„Clubul Sportiv Aubagne Air Bel este mândru să anunțe transferul tânărului său jucător Mahdi Maghlout, în vârstă de 16 ani, la prestigiosul club italian Inter Milano.
Evoluând ca aripă, Mahdi s-a remarcat prin performanțele și maturitatea sa, care i-au permis să apară de două ori la prima echipă, devenind unul dintre cei mai tineri jucători din istoria campionatului. Potențialul său a fost recunoscut și la nivel național, cu o convocare recentă la echipa națională U17 a Franței.
Clubul dorește să îl felicite pe Mahdi pentru parcursul său, seriozitate și implicare și să îi ureze succes în această nouă etapă a carierei sale. Acest transfer este o mare mândrie pentru Clubul Sportiv Aubagne Air Bel, antrenorii săi și întreaga comunitate”.
Inter și Arsenal se duelează la Milano în etapa cu numărul 7 din faza principală a UEFA Champions League. Înaintea duelului direct de pe „Giuseppe Meazza”, „tunarii” se află pe primul loc cu maximum de puncte, 18, în vreme ce italienii sunt pe poziția a șasea, cu 12 puncte. În mod evident, ambele echipe au șanse mai mult decât reale la calificarea directă în optimile de finală.
„Cât de mult s-a schimbat Inter față de acum un an? Cu Inzaghi era o echipă foarte asemănătoare, însă Chivu a făcut unele modificări. Este o formație cu o mentalitate puternică. Pe Kolarov (n.r. secundul lui Chivu) îl cunosc foarte bine, am lucrat împreună. Pe Chivu, personal, nu îl cunosc. A schimbat complet mentalitatea echipei”, a declarat Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, înaintea acestui meci.