Cristi Chivu a primit un jucător nou la Inter chiar înaintea marelui meci cu Arsenal din Champions League! Totul este oficial

Transfer oficial la Interul lui Cristi Chivu în ziua meciului cu Arsenal din Champions League! Ce jucător a semnat cu echipa din Serie A
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.01.2026 | 21:06
Cristi Chivu a primit un jucator nou la Inter chiar inaintea marelui meci cu Arsenal din Champions League Totul este oficial
Interul lui Cristi Chivu a făcut un transfer înaintea meciului cu Arsenal din Champions League. Foto: colaj Hepta
Interul lui Cristi Chivu a realizat un transfer chiar în ziua marelui meci cu Arsenal din Champions League. Italienii au făcut o mutare pentru viitor și au adus un jucător în vârstă de doar 16 ani.

Transfer pentru Cristi Chivu la Inter, chiar înaintea marelui meci cu Arsenal din Champions League

Este vorba despre francezul Mahdi Maghlout. El vine de la Aubagne Air Bel din National, liga a treia din Hexagon, și, cel mai probabil, va evolua în primă fază doar la juniorii clubului de pe „Giuseppe Meazza”. Transferul a fost anunțat oficial în cursul zilei de marți de către clubul francez, prin intermediul unui comunicat postat pe pagina oficială de Instagram:

„Clubul Sportiv Aubagne Air Bel este mândru să anunțe transferul tânărului său jucător Mahdi Maghlout, în vârstă de 16 ani, la prestigiosul club italian Inter Milano.

Evoluând ca aripă, Mahdi s-a remarcat prin performanțele și maturitatea sa, care i-au permis să apară de două ori la prima echipă, devenind unul dintre cei mai tineri jucători din istoria campionatului. Potențialul său a fost recunoscut și la nivel național, cu o convocare recentă la echipa națională U17 a Franței.

Clubul dorește să îl felicite pe Mahdi pentru parcursul său, seriozitate și implicare și să îi ureze succes în această nouă etapă a carierei sale. Acest transfer este o mare mândrie pentru Clubul Sportiv Aubagne Air Bel, antrenorii săi și întreaga comunitate”. 

Inter – Arsenal, capul de afiș al serii în Champions League

Inter și Arsenal se duelează la Milano în etapa cu numărul 7 din faza principală a UEFA Champions League. Înaintea duelului direct de pe „Giuseppe Meazza”, „tunarii” se află pe primul loc cu maximum de puncte, 18, în vreme ce italienii sunt pe poziția a șasea, cu 12 puncte. În mod evident, ambele echipe au șanse mai mult decât reale la calificarea directă în optimile de finală.

„Cât de mult s-a schimbat Inter față de acum un an? Cu Inzaghi era o echipă foarte asemănătoare, însă Chivu a făcut unele modificări. Este o formație cu o mentalitate puternică. Pe Kolarov (n.r. secundul lui Chivu) îl cunosc foarte bine, am lucrat împreună. Pe Chivu, personal, nu îl cunosc. A schimbat complet mentalitatea echipei”, a declarat Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, înaintea acestui meci. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
