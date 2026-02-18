Cristi Chivu a provocat un nou scandal în Italia! Fostul coleg de cameră al lui Diego Maradona, atac exploziv la adresa românului: „Nu are dreptul să vorbească despre zeul fotbalului!”

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu s-a referit la celebrul gol înscris cu mâna de Diego Maradona în finala Cupei Mondiale din 1986 pentru a-și apăra echipa după scandalul de arbitraj de la partida cu Juventus (3-2), iar Pedro Pasculli, fostul coleg de cameră al legendarului „decar”, i-a oferit o replică dură tehnicianului.

Cristi Chivu, atacat după ce a menționat numele lui Diego Maradona

Inter a învins-o pe Juventus cu 3-2 în derby-ul disputat sâmbătă, dar rezultatul a fost umbrit de faptul că oaspeții au rămas în zece oameni încă din prima repriză, Pierre Kalulu primind al doilea cartonaș galben după o simulare a lui Alessandro Bastoni. Înainte de meciul cu Bodo/Glimt din Champions League, Cristi Chivu a menționat faptul că deciziile de arbitraj nu ar trebui comentate atât de mult, oferind ca exemplu celebrul gol înscris cu mâna de Diego Maradona în 1986.

Pedro Pasculli, care a fost coleg de cameră cu legendarul fotbalist la acea ediție de Cupă Mondială, a lansat un atac la adresa antrenorului român. „Nu are niciun drept să vorbească despre zeul fotbalului. Cu tot respectul pentru Chivu, care a fost un mare jucător și își începe acum cariera de antrenor, nu poate să îl menționeze pe Diego Maradona. Ce a făcut Diego la Cupa Mondială, cu mâna, a fost o mișcare isteață de fotbalist.

Nu e ca și cum cineva se aruncă pe gazon, se preface că nu s-a întâmplat nimic, se uită la arbitru și apoi dă cu mâna de pământ. Dacă Maradona ar juca astăzi, ar executa patru sau cinci penalty-uri pe meci. A fost o mișcare inteligentă, ca atâtea în fotbal. Se poate întâmpla. Și eu am simulat. Dar nu există comparație”, a afirmat acesta pentru Radio Tutto Napoli, citat de .

Fostul coleg al lui Diego Maradona, mesaj pentru Cristi Chivu

Antrenorul argentinian (65 de ani) și-a continuat apoi tirada, lansând critici dure la adresa fotbalului modern, dar și un mesaj pentru Cristi Chivu. „A fost un gol la care nici măcar noi nu ne-am dat seama că a fost henț. A fost o mișcare inteligentă care a rămas în istorie. Dacă încă vorbim despre asta azi, înseamnă că ne-a rămas în memorie. Maradona nu s-a aruncat niciodată pe gazon, pe el chiar l-au lovit. Toți au spus-o: Maldini, Bergomi, Baresi.

Diego nu s-a plâns niciodată, a rămas pe teren și s-a uitat la arbitru să vadă dacă fluieră. Astăzi, când ești atins, cazi imediat și te uiți la arbitru. Cred că Dumnezeu, din rai, își smulge părul când se uită la fotbalul de astăzi. Chivu ar trebui să vorbească despre celălalt gol marcat în acel meci. Acela a fost o operă de artă”, a spus Pedro Pablo Pasculli.

Ce a declarat Cristi Chivu despre Diego Maradona

Cristi Chivu a menționat celebrul gol înscris de Diego Maradona în contextul în care . „Nu voi răspunde altora, dar voi spune ce cred eu. Vorbesc despre experiența echipei mele și nu mă interesează ce spun alții. Echipa din vârf este cea mai urâtă și criticată, incidentele sunt pro sau contra și nu trebuie să fim moraliști.

Aceste lucruri se petrec încă de când Maradona a marcat un gol cu ​​mâna și nimeni nu l-a criticat. Ce ni s-a întâmplat la Napoli a fost injust și o spun pentru prima dată. Mergem înainte, sezonul este lung. Vrem să fim competitivi, fără a uita cum am fost portretizați”, a spus antrenorul Interului înainte de .