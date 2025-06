Cristi Chivu a pus deja ochii pe un trofeu în prima zi ca antrenor al lui Inter Milano: „Sezonul nu s-a terminat încă!”

Cristi Chivu a răspuns primelor întrebări ca antrenor principal al lui Inter Milano. Fostul jucător al „nerazzurrilor” a revenit la echipa sa de suflet și și-a setat deja primul obiectiv: Campionatul Mondial al Cluburilor.

Cristian Chivu și-a setat primul obiectiv: „Sezonul încă nu s-a terminat”

Tehnicianul român a oferit primul interviu ca antrenor principal al „nerazzurrilor” și a dezvăluit că nu se gândește la următorul sezon, în condițiile în care cel actual nu s-a terminat încă.

Deși, sub comanda lui de Inzaghi, Inter a pierdut toate trofeele pe ultima sută de metri, Cristi Chivu este convins că noua sa echipă are valoarea necesară pentru a se lupta cu PSG, Manchester City sau Bayern pentru titlul de campioană mondială a cluburilor.

„E o mare onoare pentru mine să primesc acest rol. Simt că am aceeași pasiune și ambiție pe care o aveam și înainte și vreau să transmit asta și echipei. Trebuie să atingem obiectivele pe care o echipă ca Inter este obligată să le atingă. Suntem pregătiți să ne luptăm până la final pentru câștigarea trofeelor.

În acest sezon încă avem pentru ce să ne luptăm, sezonul încă nu s-a terminat (n.r. – Campionatul Mondial al Cluburilor). Trebuie să punem toată pasiunea și ambiția pentru a obține rezultate. Vrem să obținem din această competiție ceea ce o echipă precum Inter este capabilă să obțină. Vom încerca să câștigăm trofeul.

(n.r. – Care a fost secretul în salvarea Parmei și cu ce rămâi după această experiență) Am crezut până la final și am făcut tot ce am putut ca să ne atingem obiectivul. Rămân cu ambiția și dorința de a-mi atinge obiectivele. Meritul merge spre jucători și spre conducere, care a avut încredere în mine și cu aceste lucruri frumoase voi rămâne din perioada petrecută la Parma”, a declarat Cristi Chivu pentru .

Cristi Chivu debutează în mai puțin de două săptămâni pe banca lui Inter

unde joacă legendarul Sergio Ramos. Meciul va avea loc la 04:00, ora României, deoarece partidele se dispută pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.

Grupa E, din care face parte Inter Milano, este formată din 4 echipe, fiecare din zone diferite: Inter – Europa, Monterrey – America Centrală, River Plate – America de Sud, Urawa – Asia.