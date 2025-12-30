Cristi Chivu a pus ochii pe un atacant din Serie A! Cum l-ar putea ajuta Dan Șucu

Inter va încheia anul 2025 pe primul loc în Serie A, după victoria cu 1-0 obținută pe terenul celor de la Atalanta. Echipa lui Cristi Chivu nu beneficiază de o pauză, deoarece primul meci din 2026 va avea loc pe 4 ianuarie, dar antrenorul român așteaptă întăriri din partea conducerii. Conform presei din Italia, acesta l-ar dori pe Giovane, atacantul brazilian al celor de la Verona, iar clubul patronat de Dan Șucu, Genoa, ar putea juca un rol în concretizarea transferului.
Giovane a înscris de 3 ori și a oferit 4 pase decisive pentru Verona în acest sezon, iar atacantul brazilian pare a fi pe placul lui Cristi Chivu. „Giovane este foarte apreciat de Chivu. Antrenorul nerazzurrilor s-a dus la brazilian pentru a-l felicita pentru prestația sa excelentă după victoria obținută de Inter pe terenul celor de la Verona (n.r. 2-1, Giovane a înscris pentru gazde).
Aceste laude vor avea un efect, probabil, și pe piața transferurilor, deoarece caracteristicile lui Giovane se potrivesc perfect cu profilul ofensiv care îi lipsește lui Inter. Versatil – poate juca ca atacant, al doilea vârf sau extremă – tânăr și promițător. Exact ceea ce caută Oaktree (n.r. compania care deține clubul Inter) pe piață”, au notat cei de la Gazzetta dello Sport.
Transferul s-ar putea efectua încă din această iarnă, iar un rol în finalizarea mutării l-ar putea avea și clubul Genoa, patronat de Dan Șucu. Verona ar fi interesată de argentinianul Valentin Carboni, fotbalist care evoluează momentan pentru „grifoni”, sub formă de împrumut, unde însă nu a confirmat.
În cazul în care Inter și Genoa ajung la un acord pentru ca împrumutul mijlocașului să se încheie mai devreme, în ianuarie, „nerazzurii” l-ar putea oferi pe Carboni celor de la Verona ca parte dintr-un eventual transfer al lui Giovane. Atacantul de 22 de ani a sosit la Verona în această vară, după patru ani petrecuți la Corinthians.
Dincolo de interesul pentru Giovane, Inter l-ar dori și pe fundașul de bandă algerian Rafik Belghali (23 de ani), însă acesta ar putea sosi la echipă doar în vară, deoarece a evoluat deja în acest sezon pentru două formații: Mechelen și Verona. În aceste zile, apărătorul se află în Maroc, unde participă la Cupa Africii pe Națiuni alături de prima reprezentativă a Algeriei.