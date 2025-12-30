Sport

Cristi Chivu a pus ochii pe un atacant din Serie A! Cum l-ar putea ajuta Dan Șucu

Inter dorește să își întărească lotul în perioada de transferuri din iarnă, iar Cristi Chivu a pus ochii pe un atacant care evoluează pentru o grupare din Serie A. Genoa, formația patronată de Dan Șucu, ar putea juca un rol în finalizarea transferului.
Bogdan Mariș
30.12.2025 | 09:15
Cristi Chivu a pus ochii pe un atacant din Serie A Cum lar putea ajuta Dan Sucu
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu a pus ochii pe un atacant din Serie A, iar Dan Șucu ar putea juca un rol în concretizarea transferului. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Inter va încheia anul 2025 pe primul loc în Serie A, după victoria cu 1-0 obținută pe terenul celor de la Atalanta. Echipa lui Cristi Chivu nu beneficiază de o pauză, deoarece primul meci din 2026 va avea loc pe 4 ianuarie, dar antrenorul român așteaptă întăriri din partea conducerii. Conform presei din Italia, acesta l-ar dori pe Giovane, atacantul brazilian al celor de la Verona, iar clubul patronat de Dan Șucu, Genoa, ar putea juca un rol în concretizarea transferului.

Cristi Chivu a pus ochii pe un atacant din Serie A!

Giovane a înscris de 3 ori și a oferit 4 pase decisive pentru Verona în acest sezon, iar atacantul brazilian pare a fi pe placul lui Cristi Chivu. „Giovane este foarte apreciat de Chivu. Antrenorul nerazzurrilor s-a dus la brazilian pentru a-l felicita pentru prestația sa excelentă după victoria obținută de Inter pe terenul celor de la Verona (n.r. 2-1, Giovane a înscris pentru gazde).

ADVERTISEMENT

Aceste laude vor avea un efect, probabil, și pe piața transferurilor, deoarece caracteristicile lui Giovane se potrivesc perfect cu profilul ofensiv care îi lipsește lui Inter. Versatil – poate juca ca atacant, al doilea vârf sau extremă – tânăr și promițător. Exact ceea ce caută Oaktree (n.r. compania care deține clubul Inter) pe piață”, au notat cei de la Gazzetta dello Sport.

Cum l-ar putea ajuta Dan Șucu pe Cristi Chivu

Transferul s-ar putea efectua încă din această iarnă, iar un rol în finalizarea mutării l-ar putea avea și clubul Genoa, patronat de Dan Șucu. Verona ar fi interesată de argentinianul Valentin Carboni, fotbalist care evoluează momentan pentru „grifoni”, sub formă de împrumut, unde însă nu a confirmat.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu...
Digi24.ro
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi

În cazul în care Inter și Genoa ajung la un acord pentru ca împrumutul mijlocașului să se încheie mai devreme, în ianuarie, „nerazzurii” l-ar putea oferi pe Carboni celor de la Verona ca parte dintr-un eventual transfer al lui Giovane. Atacantul de 22 de ani a sosit la Verona în această vară, după patru ani petrecuți la Corinthians.

ADVERTISEMENT
Banii jos! 40 de milioane de euro după
Digisport.ro
Banii jos! 40 de milioane de euro după "ruptura" totală cu Cristi Chivu

Inter este interesată și de un alt fotbalist de la Verona

Dincolo de interesul pentru Giovane, Inter l-ar dori și pe fundașul de bandă algerian Rafik Belghali (23 de ani), însă acesta ar putea sosi la echipă doar în vară, deoarece a evoluat deja în acest sezon pentru două formații: Mechelen și Verona. În aceste zile, apărătorul se află în Maroc, unde participă la Cupa Africii pe Națiuni alături de prima reprezentativă a Algeriei.

Incredibil! Fotbalistul român care a fost liber de contract timp de un an...
Fanatik
Incredibil! Fotbalistul român care a fost liber de contract timp de un an și jumătate ar putea reveni în Superliga: „Sunt discuții”
Tragedie în sportul italian înainte de Anul Nou! Președintele Federației a decedat la...
Fanatik
Tragedie în sportul italian înainte de Anul Nou! Președintele Federației a decedat la doar 57 de ani
Coșmar pentru Genoa! Echipa lui Dan Șucu a fost executată, fără drept de...
Fanatik
Coșmar pentru Genoa! Echipa lui Dan Șucu a fost executată, fără drept de apel, în 15 de minute
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ARDE Bănia! Solicitare pentru Mihai Rotaru: să fie dat afară Toni Petrea
iamsport.ro
ARDE Bănia! Solicitare pentru Mihai Rotaru: să fie dat afară Toni Petrea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!