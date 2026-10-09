Cristi Chivu a răbufnit înainte de Inter – Parma. Ce l-a enervat pe antrenorul campioanei din Serie A

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a avut un discurs extrem de acid la întâlnirea cu presa dinaintea partidei Inter – Parma. Românul nu a mai rezistat în momentul în care a fost întrebat dacă AS Roma este principala contracandidată la titlu în acest sezon.

Cristi Chivu, scos din sărite înainte de Inter – Parma

Tehnicianul campioanei din Serie A s-a arătat deranjat de faptul că se încearcă să se pună o presiune suplimentară pe jucătorii săi. El a precizat că este devreme pentru a se vorbi despre ”scudetto” și despre principalele adversare.

ADVERTISEMENT

”Dacă Roma trebuie considerată anti-Inter, de ce să nu vorbim și despre anti-Roma? De ce nu se vorbește niciodată despre anti-Milan? Și despre anti-Como? De ce vorbim doar despre anti-Inter?

Suntem conștienți că ne dorim să ne atingem obiectivele, dar nu avem nevoie să ne amintească nimeni că trebuie să mergem să câștigăm. Acum este prea devreme, sunt echipe care au 13 puncte, altele sunt imediat sub ele. Este prea devreme să vorbim despre cine este anti-cine”, a declarat Chivu, conform .

ADVERTISEMENT

Care e cea mai mare problemă a lui Chivu

După ce din cauza unei accidentări, Cristi Chivu a mărturisit că nu este îngrijorat din cauza oboselii acumulate de jucătorii care au fost plecați la echipele naționale. Cu toate acestea, el a recunoscut că trebuie să fie atent să nu-i forțeze mai mult decât este cazul pentru că vine o perioadă extrem de aglomerată, Inter urmând să debuteze și în grupa de Champions League.

ADVERTISEMENT

”Trei săptămâni nu au schimbat prea multe pentru mine. Ceea ce se schimbă este așteptarea și antrenamentele cu doar câțiva jucători disponibili. Suntem cu toții împreună de trei zile, iar astăzi i-am avut disponibili pe toți jucătorii convocați disponibili. Suntem cu toții fericiți.

ADVERTISEMENT

Nu putem neglija minutele internaționalilor, nu vrem să-i punem în pericol, însă avem de-a face cu jucători care sunt obișnuiți să joace la fiecare trei zile. Ei preferă asta în locul antrenamentelor. Trebuie să înțelegem adversarul și perioada. Va trebui să jucăm multe meciuri înainte de următoarea pauză”, a spus Chivu.

Cristi Chivu, duel de gală cu Gilardino

Meciul Inter – Parma, din etapa a 6-a din Serie A, se va disputa sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 19:00. Jocul se anunță unul extrem de interesant, mai ales că oaspeții au schimbat antrenorul și , campion mondial ca jucător cu naționala Italiei în 2006.

ADVERTISEMENT

Înainte de reluarea campionatului Italiei, AS Roma, Inter și Lazio se află în fruntea clasamentului, toate cu câte 13 puncte acumulate în cinci etape. Imediat în spate se află Cagliari, cu 121 puncte, și AC Milan, cu 11 puncte.