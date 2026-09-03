Lumea bună a fotbalului italian s-a adunat miercuri seară la Teatrul Scala din Milano, pentru Gala Fotbalului în care s-au acordat premiile pentru sezonul precedent. Cristi Chivu a fost în tabăra pierzătorilor la secțiunea cel mai bun antrenor din Serie A.
Deși performanța realizată în chiar primul său sezon pe banca Interului a fost salutată în întreaga lume, Cristi Chivu a ratat marele premiu în Italia. Mai exact, el nu a primit titlul de cel mai bun antrenor al sezonului precedent, deși ”nerazzurrii” au dominat copios întrecerile interne.
Tehnicianul român a fost învins de spaniolul Cesc Fabregas, care a reușit performanța de a o duce pe Como pentru prima dată în istorie în Champions League. ”Am făcut istorie cu niște jucători foarte tineri, acum vrem să încercăm să creștem și mai mult”, a declarat Fabregas, conform Gazzetta dello Sport.
Chivu rămâne cu bucuria realizării eventului și cu faptul că munca sa a fost apreciată de conducerea clubului. De altfel, șefii Interului i-au prelungit contractul până în 2028 și i-au mărit substanțial salariul.
În ciuda faptului că italienii nu l-au premiat pe Cristi Chivu, Inter a fost desemnat cel mai bun club al sezonului, iar Federico Dimarco a fost ales jucătorul stagiunii. ”A câștiga un premiu ca acesta este unic. Anul trecut am stabilit un record de pase decisive, iar în acest sezon vreau să mă perfecționez și mai mult”, a spus el.
De asemenea, campioana Italiei are nu mai puțin de cinci reprezentanți în echipa ideală a sezonului precedent. Este vorba de fundașii Manuel Akanji, Alessandro Bastoni și Federico Dimarco, mijlocașul Hakan Calhanoglu și atacantul Lautaro Martinez.
Cel mai bun ”11” din Serie A arată astfel: Mile Svilar (AS Roma) – Marco Palestra (Cagliari/Chelsea), Manuel Akanji (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Federico Dimarco (Inter) – Scott McTominay (Napoli), Luka Modric (AC Milan), Hakan Calhanoglu (Inter) – Nico Paz (Como), Lautaro Martinez (Inter), Donyell Malen (AS Roma).