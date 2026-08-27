Cristi Chivu a reacționat după ce a aflat că Inter va întâlni Realul lui Jose Mourinho în Champions League! Ce a declarat șeful „nerazzurrilor”

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Inter a dezamăgit în sezonul trecut de Champions League, fiind eliminată de Bodo/Glimt în play-off-ul eliminatoriu, iar echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) își dorește să facă uitată acea prestație cu un parcurs pozitiv în noua stagiune. Joi, „nerazzurrii” au aflat pe cine vor întâlni în faza ligii, iar antrenorul român a tras concluziile.

Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter și-a aflat adversarele din Champions League

Inter va juca pe teren propriu în faza ligii contra lui Liverpool, Club Brugge, Șahtior Donețk și VfB Stuttgart, iar în deplasare va evolua împotriva lui Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord și Slovan Bratislava. „Champions League este o competiție care reunește cele mai bune echipe din fotbalul european.

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Toate meciurile sunt dificile și edițiile recente au confirmat că nimic nu poate fi considerat de la sine înțeles. Întâlnim niște echipe de top. Vor fi opt meciuri foarte dificile, în care vom încerca să dăm tot ce avem mai bun și să dovedim că suntem competitivi”, a declarat Cristi Chivu pentru după .

Giuseppe Marotta a vorbit despre duelul contra lui Jose Mourinho

Poate cel mai așteptat meci al celor de la Inter în faza principală a Champions League va fi cel contra lui Real Madrid de pe Bernabeu. Va fi un duel special pentru „nerazzurri”, dar și pentru Cristi Chivu, deoarece , tehnicianul care a cucerit „tripla” din sezonul 2009-2010 alături de Inter.

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Președintele campioanei Italiei, Giuseppe Marotta, a reacționat după tragerea la sorți. „Când vine vorba de Liga Campionilor, farmecul și entuziasmul sunt mereu prezente, chiar dacă va fi al treisprezecelea sau al paisprezecelea meu an consecutiv. Pentru Inter, va fi a noua ediție consecutivă; este echipa italiană care a participat cel mai des în ultimii ani.

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Avem o conexiune specială cu Jose Mourinho, vom reveni pe Bernabeu. Trăim atât de multe emoții care se potrivesc de minune acestui turneu, cel mai important de pe scena mondială. Sunt convins că ne vom descurca foarte bine în această fază, chiar dacă noul format aduce o mare incertitudine până în ultima etapă”, a spus oficialul italian.