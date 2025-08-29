Sport

Cristi Chivu a reacționat după ce Inter și-a aflat adversarii din Champions League: „Asta ne dorim”

Cristi Chivu și președintele lui Inter, Giuseppe Marotta, au vorbit despre misiunea pe care „nerazzurrii” o vor avea în faza ligii din UEFA Champions League.
Bogdan Mariș
29.08.2025 | 09:52
Cristi Chivu a reactionat dupa ce Inter sia aflat adversarii din Champions League Asta ne dorim
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu a reacționat după ce Inter a aflat pe cine va întâlni în Champions League. FOTO: colaj Fanatik

Finalistă în sezonul trecut de UEFA Champions League, Inter a aflat adversarii pe care îi va întâlni în faza ligii din stagiunea 2025-2026. Cristi Chivu și președintele lui Inter, Giuseppe Marotta, au reacționat după tragerea la sorți care a avut loc joi seară și au analizat situația de la echipă.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a reacționat după tragerea la sorți din Champions League

Inter le va întâlni pe Liverpool (acasă), Borussia Dortmund (în deplasare), Arsenal (acasă), Atletico Madrid (în deplasare), Slavia Praga (acasă), Ajax (în deplasare), Kairat Almaty (acasă) și Union Saint-Gilloise (în deplasare), iar programul se anunță a fi unul foarte complicat.

„Champions League este o competiție importantă cu un prestigiu imens, unde Inter își dorește să joace din nou un rol fruntaș. Vom întâlni echipe de top, foarte competitive, pe stadioane unde atmosfera este incredibilă. Am încredere că vom fi pregătiți să onorăm această competiție în cel mai bun mod posibil”, a declarat Cristi Chivu pentru site-ul oficial al lui Inter.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat președintele lui Inter după ce „nerazzurrii” și-au aflat adversarii

Giuseppe Marotta a analizat tragerea la sorți și a vorbit și despre situația în care se află antrenorul echipei, Cristi Chivu. „Statistic, din sezonul 2018-2019, suntem echipa italiană care a ajuns cel mai departe, iar acest lucru reprezintă o mândrie. Obiectivul e să avem prestații bune.

Chivu este la prima experiență ca antrenor în Champions League, dar a câștigat această competiție, știe cum e să joci împotriva unor astfel de adversari. Acest format nou este foarte dificil. E important să întâlnim echipele la momentul potrivit și să fim tot timpul la un nivel bun”, a declarat președintele lui Inter, conform tuttomercatoweb.

ADVERTISEMENT

Vor avea adversarii din Champions League un impact asupra transferurilor de la Inter?

Întrebat dacă oficialii lui Inter vor fi „motivați” să mai facă transferuri după ce au aflat că Liverpool și Arsenal vor veni pe San Siro, Marotta a dat un răspuns ferm. „Nu, nu ne va influența asta, absolut deloc. Am implementat o tactică nouă în această perioadă de transferuri, am investit în jucători tineri, patru transferați de la alte echipe și unul format în academia noastră, Pio Esposito.

ADVERTISEMENT
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au...
Digisport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul

Vârsta medie a jucătorilor aduși este de 21 de ani și jumătate, ne-am încadrat în cerințele patronilor. Avem un antrenor care se află la început de carieră, dar are foarte multă experiență. Lotul este potrivit pentru ambițiile pe care le avem. (n.r. echipele din Anglia vor juca pe San Siro) Ca fan al fotbalului, sunt fericit. Vor fi meciuri foarte dificile, dar am încredere”, a transmis acesta.

Președintele lui Inter, încântat că echipa lui Chivu a evitat o deplasare complicată

Inter va întâlni cea mai mare surpriză a preliminariilor, Kairat Almaty, însă partida va avea loc pe San Siro, spre bucuria „nerazzurrilor”, care au evitat o deplasare de peste 5.200 de kilometri. „Am văzut că Real Madrid va juca în deplasare contra lor, iar o călătorie de șapte ore este foarte lungă. Suntem extrem de încântați că îi vom întâlni pe teren propriu”, a afirmat „Beppe” Marotta.

ADVERTISEMENT
Cadoul fabulos primit de Mirel Rădoi din partea suporterilor după ce Universitatea Craiova...
Fanatik
Cadoul fabulos primit de Mirel Rădoi din partea suporterilor după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League. Cum a reacționat tehnicianul. Video
Cu cine joacă românii din Champions League. Dueluri stelare pentru Chivu, Man, Drăgușin...
Fanatik
Cu cine joacă românii din Champions League. Dueluri stelare pentru Chivu, Man, Drăgușin și Dragomir
Gibraltar și Malta au echipe în grupele cupelor europene. Care sunt cele mai...
Fanatik
Gibraltar și Malta au echipe în grupele cupelor europene. Care sunt cele mai surprinzătoare echipe care au dat lovitura în cupele europene
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Comentatorul turc nu a mai rezistat! Ce a făcut imediat după al treilea...
iamsport.ro
Comentatorul turc nu a mai rezistat! Ce a făcut imediat după al treilea gol al Craiovei
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția...
viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu...
adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la...
unica.ro
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să...
Observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu...
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către...
stiripesurse.ro
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână
informat.ro
TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!