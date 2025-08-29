Cristi Chivu a reacționat după ce Inter și-a aflat adversarii din Champions League: „Asta ne dorim”

Finalistă în sezonul trecut de UEFA Champions League, . Cristi Chivu și președintele lui Inter, Giuseppe Marotta, au reacționat după tragerea la sorți care a avut loc joi seară și au analizat situația de la echipă.

Cristi Chivu a reacționat după tragerea la sorți din Champions League

Inter le va întâlni pe Liverpool (acasă), Borussia Dortmund (în deplasare), Arsenal (acasă), Atletico Madrid (în deplasare), Slavia Praga (acasă), Ajax (în deplasare), Kairat Almaty (acasă) și Union Saint-Gilloise (în deplasare), iar programul se anunță a fi unul foarte complicat.

„Champions League este o competiție importantă cu un prestigiu imens, unde Inter își dorește să joace din nou un rol fruntaș. Vom întâlni echipe de top, foarte competitive, pe stadioane unde atmosfera este incredibilă. Am încredere că vom fi pregătiți să onorăm această competiție în cel mai bun mod posibil”, a declarat Cristi Chivu pentru .

Ce a declarat președintele lui Inter după ce „nerazzurrii” și-au aflat adversarii

Giuseppe Marotta a analizat tragerea la sorți și a vorbit și despre situația în care se află antrenorul echipei, Cristi Chivu. „Statistic, din sezonul 2018-2019, suntem echipa italiană care a ajuns cel mai departe, iar acest lucru reprezintă o mândrie. Obiectivul e să avem prestații bune.

Chivu este la prima experiență ca antrenor în Champions League, dar a câștigat această competiție, știe cum e să joci împotriva unor astfel de adversari. Acest format nou este foarte dificil. E important să întâlnim echipele la momentul potrivit și să fim tot timpul la un nivel bun”, a declarat președintele lui Inter, conform .

Vor avea adversarii din Champions League un impact asupra transferurilor de la Inter?

Întrebat dacă oficialii lui Inter vor fi „motivați” să mai facă transferuri după ce au aflat că Liverpool și Arsenal vor veni pe San Siro, Marotta a dat un răspuns ferm. „Nu, nu ne va influența asta, absolut deloc. Am implementat o tactică nouă în această perioadă de transferuri, am investit în jucători tineri, patru transferați de la alte echipe și unul format în academia noastră, Pio Esposito.

Vârsta medie a jucătorilor aduși este de 21 de ani și jumătate, ne-am încadrat în cerințele patronilor. Avem un antrenor care se află la început de carieră, dar are foarte multă experiență. Lotul este potrivit pentru ambițiile pe care le avem. (n.r. echipele din Anglia vor juca pe San Siro) Ca fan al fotbalului, sunt fericit. Vor fi meciuri foarte dificile, dar am încredere”, a transmis acesta.

Președintele lui Inter, încântat că echipa lui Chivu a evitat o deplasare complicată

Inter va întâlni , însă partida va avea loc pe San Siro, spre bucuria „nerazzurrilor”, care au evitat o deplasare de peste 5.200 de kilometri. „Am văzut că Real Madrid va juca în deplasare contra lor, iar o călătorie de șapte ore este foarte lungă. Suntem extrem de încântați că îi vom întâlni pe teren propriu”, a afirmat „Beppe” Marotta.