Cristi Chivu a reacționat după Monterrey – Inter Milano 1-1, debutul său la echipă: „Ne-a lipsit un pic de agresivitate”

Cristi Chivu , dar vicecampioana Italiei a scos doar un punct din disputa cu Monterrey. Mexicanii au marcat la singura minge trimisă pe spațiul porții.

Cristi Chivu rămâne cu picioarele pe pământ după Monterrey – Inter 1-1: „Băieții au dat tot ce-au avut mai bun”

Sergio Ramos i-a stricat debutul lui Cristi Chivu pe banca Interului și a smuls un punct pentru echipa sa în duelul disputat pe ”Rose Bowl”. Italienii au ratat multe ocazii importante, dar au reușit să înscrie o singură dată, prin Lautaro Martinez.

ADVERTISEMENT

imediat după debutul antrenorului român, iar Chivu după primul joc în calitate de antrenor al grupării din Serie A.

Tehnicianul a identificat rapid problemele din jocul echipei și a explicat unde se putea face mai mult pentru ca rezultatul final să fie altul. Inter va juca următorul meci contra celor de la Urawa, pe 21 iunie.

ADVERTISEMENT

„Am făcut o primă repriză bună, chiar dacă am fost conduși. I-am pus în dificultate prin rotații, dar puteam ataca mai bine linia defensivă și evita să fim surprinși în offside. În repriza a doua am fost puțin lenți în construcție, am creat câteva ocazii, dar ne-a lipsit un pic de agresivitate în fața porții.

Înțeleg timpii și modul de citire a jocului, problema este că ne-am expus în tranziții, unde ei au fost foarte buni. Poate ne-a lipsit un pic circulația rapidă a mingii și verticalitatea, dar per total băieții au dat tot ce-au avut mai bun”.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu: „Nu a fost ușor”

„Trebuie să avem tot mai multe soluții. Este adevărat că asta e o opțiune în plus (n.r. ca Mkhitaryan să joace ceva mai avansat în teren), trebuie să fim pregătiți pentru următoarele meciuri.

ADVERTISEMENT

Poate juca mai bine (n.r. despre Luis Henrique), dar încă nu este în formă, pentru că a avut doar două antrenamente. Ținând cont de asta, mie mi-a plăcut. Are personalitate, are tehnică, are curaj și capacitatea de a câștiga dueluri unu contra unu.

În linie cu toată echipa (n.r. despre Esposito). Au încercat să joace împotriva unui bloc defensiv jos care te prindea des în offside, nu a fost ușor. A făcut un meci bun”, a declarat Cristi Chivu, potrivit .