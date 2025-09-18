Cristi Chivu a reacționat în legătură cu zvonurile demiterii după Ajax – Inter 0-2

Cristi Chivu a trecut peste cele două înfrângeri suferite în Serie A și a debutat cu dreptul pe banca lui Inter, în UEFA Champions League. Echipa din Milano a câștigat partida cu Ajax, scor 2-0, pe Johan Cruyff Arena, iar la finalul jocului antrenorul român a vorbit despre viitorul său.

Inter, victorie clară la Amsterdam. Ce a spus Cristi Chivu după ce a învins-o pe Ajax cu 2-0

. Mai multe voci au dat de înțeles că antrenorul român nu ar fi pregătit pentru o echipă atât de mare.

, iar criticile au dispărut rapid. Se anunță însă un sezon extrem de complicat pentru Cristi Chivu. Presiunea este uriașă, mai ales că vorbim despre un antrenor aflat la început de drum, unul care cunoaște însă filosofia clubului la perfecție.

Cristi Chivu: „Am dat totul și am jucat sub presiune”

După meciul câștigat de Inter pe terenul celor de la Ajax, Cristi Chivu a vorbit despre viitorul său. Antrenorul român a dat de înțeles că nu bagă prea mult în seamă zvonurile legate de demiterea sa și că încearcă să își facă treaba cât mai bine.

„Nu am nicio piatră în pantof. Nu sunt mai bun acum decât eram înainte. Îmi fac treaba și încerc să dau tot ce am mai bun. Nu îmi pasă de critici, nu mă voi simți mai bine și nu m-am simțit mai rău înainte. Îmi fac treaba, pur și simplu, nu mă gândesc la reputația mea.

Lucrez pentru echipă, pentru a o îmbunătăți. Am dat totul și am jucat sub presiune. Dorința de a juca mai bine a fost evidentă”, a declarat Cristi Chivu, după meciul cu Ajax Amsterdam, din UEFA Champions League.