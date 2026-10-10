Cristi Chivu a recunoscut că a avut mari emoții înainte de Inter – Parma! Ce jucător a lăudat în mod special și ce a scris presa din Italia despre român

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, scor 3-0, și a urcat pe prima poziție a clasamentului din Serie A. La finalul meciului, presa italiană a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu, care a reușit să gestioneze excelent situația după o pauză de trei săptămâni. La rândul său, tehnicianul român s-a declarat extrem de mulțumit de prestația elevilor săi, deși chiar el a recunoscut că a avut mari emoții înaintea duelului cu fosta sa echipă. În plus, acesta nu a ezitat să-l laude din nou pe Pio Esposito, chiar dacă tânărul atacant nu a izbutit să puncteze.

Presa din Italia, „laudatio” la adresa lui Cristi Chivu după Inter – Parma 3-0!

Jurnaliștii italieni au dat un verdict la unison în ceea ce-l privește pe Chivu. Cei de la Calciomercato i-au oferit nota 7 antrenorului român, remarcând modul în care Inter a rezolvat partida încă din prima repriză: „Totul a fost foarte simplu pentru Interul său, care a început cu frâna de mână puțin trasă, dar a rezolvat meciul în 7 minute, apoi s-a dezlănțuit înainte de pauză. Foamea nu pare să se fi stins în timpul pauzei competiționale. Campioana Italiei marchează și își creează ocazii cu o ușurință de speriat”, au scris aceștia.

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Din partea fcinter1908.it, site-ul dedicat clubului de pe Giuseppe Meazza, Chivu a primit o notă și mai mare, mai exact 7,5, principalul factor care i-a impresionat pe jurnaliști fiind forța ofensivă a echipei: „Abordarea a fost cea corectă, una de echipă ‘canibală’. Inter joacă un fotbal european, acceptă inclusiv duelurile unu la unu în apărare, dar presează și nu-i lasă oponentului timp să respire. Unele acțiuni ale lui Inter au fost extrem de spectaculoase, iar echipa pare permanent aproape să transforme meciul într-un festival de goluri. Rotațiile au fost perfecte, la fel și gestionarea minutelor”.

Chivu a fost extrem de emoționat înaintea meciului cu Parma

Venit la microfonul DAZN odată cu încheierea partidei, tehnicianul român a recunoscut că avut emoții mari înaintea duelului de sâmbătă, deoarece nu știa cum se vor prezența elevii săi după pauza internațională. De asemenea, acesta a ținut să-l laude din nou pe Pio Esposito, chiar dacă acesta nu a marcat cu Parma, scoțând în evidență jocul său de echipă și volumul mare de muncă pe care acesta îl arată pe teren.

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„După o pauză de trei săptămâni, nu știam cum vor decurge lucrurile și mărturisesc că am avut emoții mari. Din fericire, am lucrat bine în această perioadă, jucătorii s-au antrenat bine și chiar și internaționalii și-au adus contribuția. Sunt mulțumit cu energia, calitatea și modul în care ne-am adaptat la adversar. Nu aveam prea multe informații despre ei și mă bucur că am folosit jucători care aveau mai puțin timp de joc acumulat. De asemenea, mă bucur că am oferit odihnă unor jucători de echipă națională care depuseseră un efort considerabil.

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Principala sa trăsătură (n.r – a lui Pio Esposito) este generozitatea: egoismul nu face parte din vocabularul său. Astăzi m-a impresionat prin contraatacurile sale, recuperând mingea imediat după ce o pierdea. Are loc de progres și muncește din greu pentru echipă, iar noi îl considerăm unul dintre jucătorii ce ne vor ajuta enorm”, a declarat Chivu.

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Cristi Chivu și Inter au urcat pe primul loc în Serie A

În urma rezultatului înregistrat sâmbătă seară pe Giuseppe Meazza, campioana en-titre a Italiei a ajuns la bornă cu numărul 16 și a preluat fotoliul de lider în Serie A cel puțin până mâine, atunci când AS Roma va evolua pe terenul celor de la Como. În momentul de față, echipa lui Gian Piero Gasperini are 13 puncte și un golaveraj superior Interului, astfel că dacă se vor impune duminică, „giallorossii” vor reveni pe primul loc.

Pentru Chivu și Inter urmează disputa de pe teren propriu din Liga Campionilor, împotriva belgienilor de la Club Brugge. Partida va avea loc marți, 13 octombrie, de la ora 22:00. În prima etapă a noului sezon de UCL, „nerazzurrii” au cedat la limită pe Santiago Bernabeu, 1-2 cu .