Cristi Chivu a refuzat Real şi Barcelona pentru Inter: “Ne sunau să ne spună că alţii ar veni pe jos la Madrid”

La acea vreme, fostul căpitan al echipei naționale a României, , după cum se știe foarte bine, a fost dorit și de Real Madrid, dar și de marea rivală FC Barcelona.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Cristi Chivu la Inter Milano de la AS Roma, fiind dorit și de Real Madrid și FC Barcelona. Dezvăluirile făcute de Victor Becali: „Am stat atunci câteva ore în aeroport să-l aștept. Era o problemă cu suporterii”

În cele din urmă însă el a ales să continue în Serie A, chestiune care însă a generat reacții extrem de dure din partea suporterilor formației din „Cetatea eternă”, cei care nu l-au iertat nici până în prezent pe Chivu pentru acea „trădare”.

„Am stat atunci câteva ore în aeroport să-l aștept. Era o problemă cu suporterii. Foarte răi suporterii Romei. Și toți spuneau: ‘Nu sta pe aici prin oraș, nu sta, stai în aeroport’. La aeroport l-am așteptat și am plecat la Milano, nu știu câte zboruri am schimbat până a venit. Și după aia am semnat noaptea la un restaurant, că ei plecau dimineață, echipa. Era Mancini antrenor atunci. Și am semnat la un restaurant în centru acolo, au venit cu contractul.

ADVERTISEMENT

(n.r. Despre faptul că a fost dorit atunci și de Real Madrid și Barcelona) Da, a fost o poveste. Real Madrid îl voia, dar nimeni nu îi oferea ce îi oferea Inter, ca și contract. Financiar. Sigur, dacă o iei așa, dacă ar fi o diferență mică… Inter atunci era o echipă cu o istorie, dar nu o echipă de nivelul Barcelonei și al lui Real Madrid atunci, nu?

„Te cheamă Real Madrid, sunt jucători care ar veni și pe jos”

A fost la Barcelona, a fost și Txiki Begiristain, a vorbit, se puseseră de acord cu Roma din punctul de vedere al transferului între cluburi. Și Realul la fel. Mijatovic era director sportiv. Eram pe la Paris, eram cu Tamaș, când a semnat Tamaș la Auxerre. Eram noi pe la vizita medicală, nu știu ce, și i-am sunat dimineața.

ADVERTISEMENT

‘Vino la Madrid, te cheamă…’. Așa i-a spus și lui Chivu: ‘Te cheamă Real Madrid, sunt jucători care ar veni… (n.r. pe jos)’. Nu era dispus… Și atunci ăla a fost un moment în care el a decis și a spus… Sigur că a fost bine pentru el, cunoștea fotbalul italian, jucase patru ani la Roma. Și ca dovadă că finalul a fost unul fericit.

ADVERTISEMENT

A luat trei campionate, cupe, Champions League. Deci a făcut o carieră frumoasă”, a povestit