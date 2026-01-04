Sport

Cristi Chivu, decizie neașteptată după Inter – Bologna! De ce nu a venit la declarații și pe cine a trimis în locul lui

Gabriel-Alexandru Ioniță
05.01.2026 | 00:42
Cristi Chivu, decizie neașteptată după Inter - Bologna 3-1. Foto: Hepta
Interul lui Cristi Chivu a făcut show pe teren propriu cu Bologna în Serie A, dar antrenorul român a luat la final o decizie cel puțin surprinzătoare. În ciuda faptului că echipa sa a prestat un fotbal de mare calitate și s-a impus cu scorul de 3-1 împotriva unui adversar de calibru, și chiar a mai și ratat câteva ocazii mari de gol, Chivu a refuzat să se prezinte la declarații la finalul jocului de pe „Giuseppe Meazza”.

Cristi Chivu nu a dat declarații după Inter – Bologna 3-1 pe motiv că ar fi răgușit. În locul său s-a prezentat secundul Kolarov

Din primele informații oferite de presa din Italia reiese că românul a argumentat această chestiune prin faptul că ar fi răgușit foarte tare din cauza faptului că a strigat mult la jucătorii săi în timpul meciului. Astfel, în locul lui Chivu a venit să discute cu presa secundul său, sârbul Aleksandar Kolarov, fostul fundaș stânga de la Lazio, Manchester City, Roma și chiar Inter.

„(n.r. Despre Chivu) Trebuie să menținem o bună comunicare, pentru că vorbește bine. A înțeles și că la Riyadh (n.r. în Supercupa Italiei) nu ne-am valorificat ocaziile, dar echipa a jucat bine din primul minut. 

Pe lângă faptul că Lautaro este ceea ce vedem nu doar pe teren, el a fost întotdeauna liderul nostru și merită complimentele noastre. Dar face același lucru și la antrenamente; nu greșește niciodată.

Astăzi am vrut să creăm în careu, împingându-l mai sus și izolându-l pe Marcus (n.r. Thuram) în fața fundașilor. De asemenea, este foarte bun la înțelegerea poziționării în teren; mișcarea care a dus la primul gol este rezultatul acestei munci. 

(n.r. Cine țipă mai tare, Chivu sau Simone Inzaghi?) Chivu pare calm, dar e orice altceva decât asta. Cristian strigă mai tare. Nu eram atât de aproape de Inzaghi, eram pe partea cealaltă (n.r. râde)”, a declarat Kolarov, citat de fcinternews.it. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
