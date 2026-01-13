Cristi Chivu a surprins toată Italia la o zi după ce a ratat victoria în Inter – Napoli. Ce decizie a luat antrenorul român

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a ratat victoria cu Napoli pe finalul partidei și își continuă seria slabă împotriva marilor echipe ale Europei. La doar 24 de ore de la remiza de pe „Giuseppe Meazza”, antrenorul român a luat decizia de a le da liber jucătorilor înainte de următoarea partidă de campionat.

Cristi Chivu le-a dat o zi liberă elevilor săi înainte de partida cu Lecce

Inter Milano a ratat ocazia să se desprindă în campionat, însă nerazzurri continuă să fie lideri în Serie A. În acest moment, echipa antrenată de Cristi Chivu are trei puncte avans de AC Milan, ocupanta poziției secunde, și are o șansă foarte bună la câștigarea campionatului.

Cristi Chivu este de părere că elevii săi au depus un efort foarte mare atât fizic, cât și psihic în ceea ce privește derby-ul din urmă cu aproximativ 36 de ore, tocmai de aceea le-a dat liber cu o zi înainte de partida cu Lecce, considerând că o zi de odihnă, alături de familii, va fi mult mai eficientă decât o sesiune de antrenament. Această decizie a fost considerată „o abordare neobișnuită” de jurnaliștii de la Sky Sport, citați de cei de la .

Inter, AC Milan și Napoli, toate aflate pe podium, au o restanță de jucat în campionat, iar clasamentul se poate rupe. „Diavolii milanezi” vor întâlni Como, una dintre surprizele plăcute ale acestei stagiuni. De partea cealaltă, Inter și Napoli au partide mult mai facile, cu Lecce și Parma.

Este a doua zi liberă din 2026 pe care jucătorii lui Inter o primesc

Cristi Chivu este cunoscut pentru relația strânsă pe care o are cu jucătorii săi. Lautaro Martinez, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, chiar a declarat că este luat în brațe de antrenorul român mai des decât este luat de soția sa.

Deoarece le cunoaște nevoile, Cristi Chivu nu ratează nicio ocazie să le dea jucătorilor timp pentru ei și pentru familii, atunci când programul le-o permite. Ziua liberă pe care fotbaliștii lui Inter au primit-o înaintea meciului cu Lecce este a doua din acest an, deși nu au trecut nici două săptămâni din 2026. pentru a le permite jucătorilor să-și petreacă liniștiți noaptea dintre ani alături de cei dragi.