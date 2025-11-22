Cristi Chivu a vizitat un loc neașteptat din orașul său natal, unde s-a recules: ”Multă lume nu știe”

ADVERTISEMENT

De când a semnat cu echipa de fotbal din Italia, Cristi Chivu a ajuns mai rar în România. Fostul internațional nu a uitat totuși de unde a plecat. Recent, a vizitat un loc neașteptat din orașul său natal. Fostul fotbalist a mers aici pentru a se reculege.

Cristi Chivu, vizită în orașul natal

Cristi Chivu a semnat cu gruparea din Milano un contract valabil pe două sezoane. Fostul fotbalist locuiește de foarte mulți ani în străinătate. Peste hotare și-a construit o carieră impresionantă ca și jucător, iar acum și ca antrenor.

Din vara lui 2025 este la Inter, după ce anterior a condus echipele de Under 17, Under 18, Under 19 și tineret. Pentru o perioadă scurtă a trecut pe la Parma, moment în care a reușit să o salveze de la retrogradare.

Așa se face că programul său este unul încărcat și ajunge mai rar în România. Cu toate acestea, președintele CSM Reșița, Cristi Bobar, a dezvăluit că păstrează legătura cu sportivul în vârstă de 45 de ani. Din fericire, își face timp pentru a vizita orașul natal.

A fost într-o deplasare secretă în urmă cu puțin timp, la mormântul tatălui său. Cristi Chivu care a fost nu a vorbit despre acest subiect pentru că a vrut să aibă parte de liniște.

„Da, sigur. Acum, de când este la Inter, nu am mai vorbit, dar mai vorbim prin mesaje. Știu că ne urmărește, tot ce se întâmplă aici, pentru că vorbesc foarte des cu Mariana, mama lui.

El, când vine, vine mai mult la Timișoara, pentru că s-au mutat acolo. Dar mai vorbesc cu el din când în când, astă-vară ne-am întâlnit în București și… o să vă spun un secret: el a mai fost în Reșița.

Multă lume nu știe că a mai fost în Reșița, dar a venit direct la mormântul tatălui său”, a declarat Cristi Bobar, pentru .

Cristi Chivu, marcat de moartea tatălui său

Mariana, mama lui Cristi Chivu, a povestit în urmă cu ceva vreme că fostul internațional român a suferit după moartea figurii paterne. Trecerea în neființă a bărbatului pe numele său Mircea l-a determinat să se maturizeze brusc.

, care a început să fie independent financiar încă de la 18 ani, a fost nevoit să se descurce singur. În acea perioadă se afla la Craiova, unde locuia fără familie, însă figura maternă a subliniat că nu a avut deloc emoții că nu va fi bine.

Totodată, femeia are numai cuvinte de laudă la adresa sportivului care a fost mereu un om cu capul pe umeri. A ajuns la această concluzie când fotbalistul a plecat la Amsterdam, la numai 22 fiind numit căpitan al echipei Ajax.

„Prin clasa a șasea, taică-su mi-a zis că va ajunge mare fotbalist, dar mi-a cerut să nu-i spun. Mircea era mai dur cu el, nu-l cocoloșea deloc. O dată a venit Cristi plângând de afară, se bătuse cu un copil.

Soțul meu i-a zis că el nu se poate certa cu vecinii din cauza problemelor lui. Așa că să facă bine să și le rezolve singur”, a povestit mama lui Cristi Chivu, în urmă cu ceva vreme, relatează .