Cristi Chivu a vorbit de posibilitatea de a deveni noul selecționer al României: “Mă bucur în sfârșit”

din viața sa personală din acest moment. Fostul jucător al italienilor și al României se bucură de perioada liberă alături de familie.

Ce a ales Cristi Chivu să facă după despărțirea de Inter: “Mă bucur în sfârșit”

Fostul căpitan al României a rămas liber de contract după despărțirea de Inter, iar acum Cristi Chivu se bucură de vacanță și de timpul petrecut cu familia după foarte mulți ani în care a fost plecat în cantonamente ca antrenor sau jucător.

Legat de viitorul său ca tehnician, Chivu nu a oferit prea multe detalii. Fostul internațional așteaptă oportunități potrivite pentru ambițiile și obiectivele sale în fotbal, fiind pe lista FRF pentru a-l înlocui pe Edi Iordănescu la prima reprezentativă.

“Nu știu ce va fi, aștept, am răbdare, vedem ce oportunități se vor ivi. Deocamdată mă bucur de vacanță, de familie, sunt foarte mulți ani în care am fost plecat în cantonament, fie ca jucător, fie ca antrenor, și în sfârșit am și eu o vacanță, la sfârșitul lui iulie”, a declarat Cristi Chivu, pentru .

Tot pentru sursa citată, Cristi Chivu a vorbit și despre echipa națională a României și performanța de la EURO 2024: “S-a creat o emulație foarte frumoasă în jurul naționalei, acest lucru va continua doar atunci când vom da continuitate rezultatelor.

Când vom reuși să ne calificăm la Campionatul Mondial, când vom avea calificări consecutive. Ar fi păcat să nu le dea fanilor asta, să vadă lumea că noi, românii, știm să trăim fotbalul”.

Cristian Chivu, propus la Ajax de un fost oficial al clubului

David Endt a fost jucător la Ajax, oficial al clubului, ofițer de presă și team manager pentru 40 de ani, până în 2013. Într-un , fostul oficial al “lăncierilor”, prieten apropiat cu Chivu, a mărturisit că tehnicianul român ar fi potrivit să antreneze la clubul din Amsterdam.

“Avem o relație specială. Are foarte mare experiență ca jucător, dar acum și ca antrenor la tineret și juniori. Poate adăuga ceva în plus stilului lui Ajax și să le explice jucătorilor tineri ce e nevoie să devii un jucător de top.

Dar un jucător bun doar pe teren, dar și la nivel minții și psihicului. Cu aceste calități, cred că ar fi un plus pentru Ajax. Are foarte mare experiență ca jucător. Cred că pentru el ar fi foarte potrivit să antreneze prima echipă a lui Ajax. Sunt convins de asta. Calitățile sale umane și cele tehnice ar putea fi un antrenor foarte bun pentru Ajax Amsterdam.

A câștigat Primavera cu Inter Milano. Bineînțeles, unii vor spune: ‘E doar Primavera!’. Cunosc foarte bine Inter. Am scris o carte despre ei și clubul favorit din străinătate. Nu e ușor să reușești asta la un club ca Inter.

Sunt jucători tineri, cu niște așteptări, care au un caracter special. Să antrenezi nu înseamnă doar să pui jucătorii unde trebuie în teren. Nu, trebuie să gestioneze, să manageriezi echipa, oamenii din jurul ei, totul

Acum e Francesco Farioli. Nu îl știu pe italian, dar îl știu pe Chris (n.r.Chivu). Așa cum a fost jucător, nu va fi doar un antrenor bun din punct de vedere tehnic, dar își pune și ambiția, motivația în joc.

Combinate, ar fi extraordinar să ai un antrenor care poate cu adevărat să dea indicații. Fotbalul e mult mai mult decât să pui niște piese o tablă și să faci niște scheme de joc”, a declarat David Endt pentru FANATIK.