Cristi Chivu, acuzat de ipocrizie după Inter – Juventus 3-2: „Cuvintele sale au fost aruncate pe fereastră”

Reacția lui Cristi Chivu după Inter - Juventus 3-2 nu este văzută cu ochi buni în Italia, antrenorul român fiind acuzat de ipocrizie de către jurnaliștii din „Cizmă”.
Bogdan Mariș
16.02.2026 | 21:15
Cristi Chivu acuzat de ipocrizie dupa Inter Juventus 32 Cuvintele sale au fost aruncate pe fereastra
Cristi Chivu este criticat în continuare în Italia pentru afirmațiile făcute la finalul meciului Inter - Juventus 3-2. FOTO: Hepta
Inter s-a impus cu 3-2 în derby-ul contra lui Juventus, însă victoria „nerazzurrilor” a fost umbrită de o mare eroare de arbitraj. Fundașul oaspeților, Pierre Kalulu, a primit al doilea cartonaș galben în minutul 42, la scorul de 1-1, după o simulare a lui Alessandro Bastoni. La final, Cristi Chivu nu a recunoscut că a fost vorba despre o greșeală de arbitraj, aspect pentru care a fost criticat dur în Italia.

Cristi Chivu, acuzat de ipocrizie după Inter – Juventus 3-2

Inter a profitat de superioritatea numerică și a trecut în avantaj în minutul 76, iar apoi, după ce Juventus a egalat din nou, a dat lovitura în minutul 90 și a obținut un succes extrem de important în lupta pentru titlul de campioană.

Înainte de meci, Cristi Chivu afirma că nu se gândește la arbitraje, dar a făcut și o declarație care avea să revină în prim-plan după cele întâmplate: „Voi vorbi despre arbitraje atunci când un antrenor va recunoaște că o decizie a fost în favoarea echipei sale”. Antrenorul român nu a recunoscut că arbitrul a greșit la faza eliminării lui Kalulu, iar din acest motiv a fost luat în vizor de către jurnaliștii italieni.

„Aceste cuvinte au fost aruncate pe fereastră mai puțin de 48 de ore mai târziu, când, după ce au învins-o pe Juventus, parțial datorită erorii de arbitraj care a dus la cartonașul roșu al lui Kalulu, antrenorul lui Inter a optat pentru o apărare forțată. El a criticat poziția în care se afla brațul fundașului francez, care a fost neglijabilă în comparație cu plonjonul lui Alessandro Bastoni”, au notat cei de la TuttoMercatoWeb.

Șeful Interului a recunoscut că Bastoni a greșit

Declarațiile lui Cristi Chivu au fost criticate și mai aspru după ce președintele Interului, Giuseppe Marotta, a recunoscut public faptul că Bastoni a greșit la faza controversată din partida cu Juventus. „Ne confruntăm cu greșeala unui jucător tânăr, dar cine nu greșește? Dacă vorbim despre simulări, se discută despre ele de 50 de ani.

Este un eveniment comun, nu extraordinar. Cu siguranță deplorabil și legat de factori concomitenți precum lovitura de mână a lui Kalulu și fluierul imediat. A făcut o greșeală, recunosc, dar anul trecut am pierdut Scudetto la un punct și a existat o greșeală recunoscută în Inter-Roma și nu am mai creat controverse”, a spus Marotta.

Alessandro Bastoni, lăsat în afara lotului pentru meciul de Champions League?

Alessandro Bastoni a fost criticat dur atât pentru simulare, cât și pentru modul în care a sărbătorit eliminarea lui Pierre Kalulu. Fundașul italian a primit amenințări pe rețelele sociale, iar Cristi Chivu ia în considerare varianta ca acesta să nu joace în partida de Champions League cu Bodo/Glimt, programată miercuri, de la ora 22:00.

