Sport

Cristi Chivu, adorat de suporteri după ce Inter a reușit eventul: „Mister, ești un fenomen!” / „Se poate câștiga și fără Allegri și Conte”

Fanii lui Inter au reacționat pe rețelele sociale după ce echipa pregătită de Cristi Chivu a completat eventul cu un succes în finala Cupei Italiei, 2-0 contra lui Lazio chiar la Roma.
Bogdan Mariș
14.05.2026 | 15:50
Cristi Chivu adorat de suporteri dupa ce Inter a reusit eventul Mister esti un fenomen Se poate castiga si fara Allegri si Conte
ULTIMA ORĂ
Fanii lui Inter au reacționat pe rețelele sociale după ce echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani) a completat eventul cu un succes în finala Cupei Italiei
ADVERTISEMENT

Campioană în Serie A, Inter a cucerit și Cupa Italiei după un succes cu 2-0 contra lui Lazio chiar la Roma, pe Stadio Olimpico. Fanii „nerazzurrilor” au fost foarte impresionați de parcursul echipei sub comanda lui Cristi Chivu (45 de ani) și i-au transmis mai multe mesaje antrenorului român pe rețelele sociale.

Suporterii lui Inter, la picioarele lui Cristi Chivu după ce „nerazzurrii” au câștigat eventul

Inter a postat pe rețelele sociale o poză în care Cristi Chivu ține în mână trofeul Cupei Italiei, iar reacțiile pozitive din partea suporterilor nu s-au lăsat așteptate. „Mulțumim, Cristian!” ; „Nu eram încrezător, dar să câștigi dubla așa, fără portar, e magic. Mulțumesc, Cristian” ; „Felicitări, Mister Chivu! E un antrenor și un om special” ; „Ești mare, Mister, ești un fenomen”

ADVERTISEMENT

„Excelent, Mister! Le-ați arătat diverșilor deștepți că se poate câștiga chiar și fără Allegri și Conte!” ; „Cred că exprim gândurile tuturor atunci când îi mulțumesc lui Cristian Chivu, un antrenor formidabil și un om minunat, chiar și celor care nu au crezut în el imediat și au avut tendința să-l subestimeze. Are o dorință mare de a câștiga și o determinare extraordinară, exact ca în 2010, când intra pe teren purtând o cască de protecție”

„Va deveni unul dintre cei mai mari din lume. Felicitări, domnule Chivu” ; „A luat o echipă care era în derivă după înfrângerea umilitoare din finala Ligii Campionilor și prestația mai puțin strălucită de la Campionatul Mondial al Cluburilor și apoi a condus-o la câștigarea a două trofee, în ciuda tuturor criticilor, felicitări mister Chivu” sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor italieni după ce Inter a învins-o pe Lazio în finala de pe Stadio Olimpico.

ADVERTISEMENT
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica:...
Digi24.ro
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile”

Finala Lazio – Inter, un dezastru pentru televiziuni

Finala de la Roma a reprezentat un succes uriaș pentru Interul lui Cristi Chivu și pentru suporterii echipei, însă publicul din Italia nu a fost foarte interesat de această partidă. Conform tuttomercatoweb, care citează Calcio e Finanza, Meciul dintre Lazio și Inter a produs cea mai mică audiență din ultimii 17 ani când vine vorba despre finalele din Cupa Italiei. „Meciul de aseară s-a clasat pe ultimul loc în ultimii 17 ani atât în ​​ceea ce privește telespectatorii (5.566.000), cât și cota de audiență (27,8%).

ADVERTISEMENT
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată:...
Digisport.ro
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”

Este a doua oară când cota de audiență a scăzut sub 30%, celălalt exemplu fiind victoria lui Lazio cu 2-0 asupra Atalantei în finala din 2019. Pentru a vă face o idee despre eșec, gândiți-vă că Roma – Inter în 2010 a avut mai mult decât dublul numărului de telespectatori: 11.695.000”, au notat italienii.

ADVERTISEMENT
Radu Constantea, președintele lui U Cluj, acuzații explozive: „Vânt cam puternic spre Craiova....
Fanatik
Radu Constantea, președintele lui U Cluj, acuzații explozive: „Vânt cam puternic spre Craiova. Toată lumea e de acord că a fost favorizată”
Doliu în fotbalul românesc! A murit primul jucător care a îmbrăcat tricoul granzilor...
Fanatik
Doliu în fotbalul românesc! A murit primul jucător care a îmbrăcat tricoul granzilor Steaua, Dinamo şi Rapid
Șoc în Spania! Horațiu Moldovan ar putea să debuteze în La Liga chiar...
Fanatik
Șoc în Spania! Horațiu Moldovan ar putea să debuteze în La Liga chiar pe Bernabeu împotriva lui Real Madrid: „Merită”
Tags:
Parteneri
Șocant! O echipă n-ar fi primit licența din cauza unui conflict între șeful...
iamsport.ro
Șocant! O echipă n-ar fi primit licența din cauza unui conflict între șeful clubului și Gabi Bodescu: 'Mi-a scris cineva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!