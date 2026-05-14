Cristi Chivu, adorat de suporteri după ce Inter a reușit eventul: „Mister, ești un fenomen!” / „Se poate câștiga și fără Allegri și Conte”

Campioană în Serie A, Inter a cucerit și Cupa Italiei după un succes cu 2-0 contra lui Lazio chiar la Roma, pe Stadio Olimpico. Fanii „nerazzurrilor” au fost foarte impresionați de parcursul echipei sub comanda lui Cristi Chivu (45 de ani) și i-au transmis mai multe mesaje antrenorului român pe rețelele sociale.

Suporterii lui Inter, la picioarele lui Cristi Chivu după ce „nerazzurrii” au câștigat eventul

Inter a postat pe rețelele sociale o poză în care Cristi Chivu ține în mână trofeul Cupei Italiei, iar reacțiile pozitive din partea suporterilor nu s-au lăsat așteptate. „Mulțumim, Cristian!” ; „Nu eram încrezător, dar să câștigi dubla așa, fără portar, e magic. Mulțumesc, Cristian” ; „Felicitări, Mister Chivu! E un antrenor și un om special” ; „Ești mare, Mister, ești un fenomen”

„Excelent, Mister! Le-ați arătat diverșilor deștepți că se poate câștiga chiar și fără Allegri și Conte!” ; „Cred că exprim gândurile tuturor atunci când îi mulțumesc lui Cristian Chivu, un antrenor formidabil și un om minunat, chiar și celor care nu au crezut în el imediat și au avut tendința să-l subestimeze. Are o dorință mare de a câștiga și o determinare extraordinară, exact ca în 2010, când intra pe teren purtând o cască de protecție”

„Va deveni unul dintre cei mai mari din lume. Felicitări, domnule Chivu” ; „A luat o echipă care era în derivă după înfrângerea umilitoare din finala Ligii Campionilor și prestația mai puțin strălucită de la Campionatul Mondial al Cluburilor și apoi a condus-o la câștigarea a două trofee, în ciuda tuturor criticilor, felicitări mister Chivu” sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor italieni după ce .

Finala Lazio – Inter, un dezastru pentru televiziuni

Finala de la Roma a reprezentat un succes uriaș pentru Interul lui Cristi Chivu și pentru suporterii echipei, însă publicul din Italia nu a fost foarte interesat de această partidă. Conform , care citează , a produs cea mai mică audiență din ultimii 17 ani când vine vorba despre finalele din Cupa Italiei. „Meciul de aseară s-a clasat pe ultimul loc în ultimii 17 ani atât în ​​ceea ce privește telespectatorii (5.566.000), cât și cota de audiență (27,8%).

Este a doua oară când cota de audiență a scăzut sub 30%, celălalt exemplu fiind victoria lui Lazio cu 2-0 asupra Atalantei în finala din 2019. Pentru a vă face o idee despre eșec, gândiți-vă că Roma – Inter în 2010 a avut mai mult decât dublul numărului de telespectatori: 11.695.000”, au notat italienii.