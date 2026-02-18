Cristi Chivu, ajutat de VAR în Bodo/Glimt – Inter Milano din Champions League! Golul italienilor a fost validat după un presupus henț. Video

ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu s-a văzut condus pe terenul lui Bodo/Glimt încă din minutul 20 al meciului tur din play-off-ul UEFA Champions League. Atunci, Sondre Fet a reușit să marcheze pentru echipa din Norvegia.

Gol validat după intervenția VAR pentru Interul lui Cristi Chivu în deplasarea cu Bodo/Glimt din Champions League

După doar 10 minute însă, italienii au egalat prin Pio Esposito, „copilul de suflet” al lui El a înscris cu un șut din întoarcere din 7 metri, după o fază destul de întortocheată în care mingea a fost jucată și de Darmian, ca urmare a unei centrări din flancul drept al atacului formației din Serie A.

După ce reușita a fost validată în teren, faza a fost analizată și în camera VAR, existând suspiciunea unui henț făcut de Esposito în momentul în care balonul a ajuns la el după ce a fost jucat de Darmian. În cele din urmă însă s-a ajuns la concluzia că nu s-a petrecut nimic neregulamentar acolo,

Bodø/Glimt – Inter

30′ Goal: 1 – [1]

Francesco Pio Esposito — Yusty 🇮🇹🇳🇬 (@Yusty121)

Probleme mari cu suprafața de joc înaintea acestui meci dintre Bodo/Glimt și Inter Milano

Meciul Bodo/Glimt – Inter Milano s-a disputat pe deja celebru gazon sintetic de pe micuțul stadion al echipei din Norvegia. Cu o zi înaintea partidei, Cristi Chivu a devenit viral după ce a mers să inspecteze suprafața de joc la antrenamentul oficial și

, și a opinat că nu este normal ca UEFA să permită disputarea partidelor de la un asemenea nivel în astfel de condiții:

„Uite-te și tu ce cute are acolo. Asta e de Champions League? E normal așa ceva? Aia e carpetă de la căminul cultural, nu există așa ceva. Pe bune, nu e normal așa ceva. Ăsta nu e teren de Champions League. E ca la așternut, tragi dintr-o parte se duce în cealaltă. Nu e normal. Asta e o chestie pe care chiar am ridicat-o, am vorbit cu delegați.

Clima din Norvegia nu este mult mai rea decât în Marea Britanie. Ăsta nu e teren de fotbal. Cum era gazonul la Aberdeen, Doamne! Fenomenal. Hibrid, dar fenomenal. Am jucat noi la Stavanger, aveai impresia că e dat cu verde bitumul. La Nordsjaelland la fel. Nu e normal”.