Descătușare! Reacție genială a lui Cristi Chivu după al doilea succes la rând cu Inter în Serie A! Ce a declarat la finalul întâlnirii. Update

Cristi Chivu și Inter au spart gheața și, după două eșecuri consecutive, au legat două succese în Serie A. Echipa antrenorului român s-a impus cu scorul de 2 Golurile au fost înscrise de Lautaro Martinez și Francesco Pio Esposito.

UPDATE: Ce a declarat Cristi Chivu după victoria contra lui Cagliari

La finalul meciului, Cristi Chivu a recunoscut că Inter trebuia să încheie mult mai rapid jocul, deoarece a avut multe ocazii importante înainte de reușita lui Esposito. Tehnicianul român a vorbit și despre tânărul internațional italian, care a marcat sâmbătă primul său gol pentru echipa de seniori a Interului.

„Au schimbat formația și ne-au surprins puțin, am pregătit altfel jocul. Din păcate, nu am reușit să închidem meciul mai repede și ne-am chinuit puțin. Suntem mulțumiți cu prestația echipei și cu victoria obținută. (n.r. prea multe complimente pentru Pio Esposito?) Trebuie să o luăm mai încet. El trebuie să muncească la fel în continuare.

E un jucător important, toată lumea îi cunoaște calitățile. Trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Mă surprinde pentru că se descurcă foarte bine, dar trebuie să avem răbdare. Joacă pentru echipă și nu îi este frică de nimic. Este calm în fața porții, mă bucur că s-a ‘deblocat’ ”, a afirmat Cristi Chivu pentru Sky Sport, citat de .

Cristi Chivu, a doua victorie la rând cu Inter în Serie A

Etapa a 5-a din Serie A a fost de bun augur pentru Inter Milano. Echipa antrenată de Cristi Chivu a câștigat cu 2-0 pe terenul lui Cagliari. Primul gol al meciului a fost marcat în minutul 9 de Lautaro Martinez. Superstarul argentinian a finalziat cu capul o minge centrată excelent de Bastoni.

Rezultatul final a fost stabilit însă de Pio Esposito. Fotbalistul crescut la Inter Primavera a marcat în minutul 82 din assist-ul lui Federico Dimarco. La scurt timp după golul lui Pio Esposito, Cristi Chivu s-a descătușat. Antrenorul român a aruncat cu sticla de apă și s-a bucurat fără rețineri.

Mister Chivu sul gol di Pio Esposito 🔥 — Alessandro (@90ordnasselA)

Pentru „nerazzurri”, acesta a fost al doilea succes la rând în campionat. Inter câștigase în prima etapă, scor 5-0, acasă, cu Torino. Pentru milanezi au urmat două eșecuri consecutive, cu Udinese (1-2) și cu .

Echipa românului a întrerupt seria neagră în runda precedentă, când a învins-o cu 2-1 pe Sassuolo. Ca urmare a victorie de pe „Unipol Domus”, scor 2-0, cu Cagliari, Inter a urcat pe locul 5 în Serie A, cu 9 puncte, la egalitate cu AC Milan, AS Roma și Atalanta.

Echipa de start folosită de Chivu în Cagliari – Inter 0-2

Martinez – Akanji, De Vrij, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Augusto – Thuram, Martinez

Antrenament pentru meciul de Liga Campionilor cu Slavia Praga

Dacă adăugam și succesul cu Cagliari a fost al treilea la rând pentru Inter. Echipa românului n-a mai pierdut un meci oficial din 13 septembrie, când a cedat în „Derby d’Italia”.

„Nerazzurrii” au ocazia să își continue parcursul bun și în UEFA Champions League, acolo unde îi așteaptă un adversar facil. În etapa a doua, echipa lui Cristi Chivu primește vizita Slaviei Praga. Meciul se va juca pe „Giuseppe Meazza”, marți, 30 septembrie, de la ora 22:00. În runda inaugurală, campioana Cehiei a făcut doar 2-2, acasă, cu norvegienii de la Bodo/Glimt.