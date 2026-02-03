Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei

ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu urmează să se dueleze miercuri seară cu Torino în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Meciul nu se va juca însă la Milano, pe „Giuseppe Meazza”, ci la Monza, deci în apropiere, pe „U-Power Stadium”.

Interul lui Cristi Chivu pleacă din Milano pentru meciul cu Torino din Cupa Italiei. Partida se joacă la Monza

Motivul pentru care s-a ajuns în această situație este reprezentat de faptul că orașul Milano organizează în această perioadă Jocurile Olimpice de Iarnă, iar stadionul cunoscut și drept „San Siro” a fost astfel folosit pentru ceremonia de deschidere, devenind astfel indisponibil în această săptămână pentru organizarea altor evenimente.

ADVERTISEMENT

Această situație ar urma să se rezolve în scurt timp, iar Inter să revină pe stadionul propriu pentru meciurile de acasă. Până atunci însă, iată că echipa lui Chivu este nevoită să dispute teoretic pe teren neutru acest meci cu Torino, unul destul de important în principiu pentru liderul din Serie A, în condițiile în care Cupa Italiei reprezintă un obiectiv în fiecare an pentru un club de talia celui din Milano.

În practică, interiștii se vor simți ca acasă și la Monza. Asta pentru că acest oraș se află foarte aproape de Milano și astfel este de așteptat ca mulți suporteri să facă această deplasare scurtă, chiar dacă este vorba despre un meci programat în mijlocul săptămânii și la o oră destul de puțin accesibilă, respectiv 21:00 în Italia.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte însă, ultrașii din Curva Nord ar urma să nu poată fi prezenți la Monza pentru acest meci. , ca urmare a , în ultima partidă disputată de Inter în Serie A. Atunci, suporterii echipei din Milano au aruncat la un moment dat o petardă în apropierea portarului advers. Decizia în acest sens a fost luată chiar de către Ministerul de Interne din Italia.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu pregătește mai multe schimbări în primul 11 la acest meci

În contextul în care Inter evoluează în continuare pe trei fronturi, Serie A, Champions League și Cupa Italiei, antrenorul român are nevoie în mod evident să mai ruleze puțin lotul în această perioadă a sezonului, bineînțeles pentru a-și proteja jucătorii de bază de eventuale accidentări musculare.

Astfel, potrivit jurnaliștilor de la , ar fi de așteptat ca în primul 11 să apară din nou nume precum Josep Martinez, Carlos Augusto, Stefan de Vrij, Francesco Acerbi, Davide Frattesi, Ange-Yoan Bonny sau Andy Diouf.